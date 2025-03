Antrenor norvegian, jefuit la Vâlcea. El susține că i s-au furat obiecte în valoare de peste 15.000 de euro

ul norvegian de handbal Bent Dahl susține că a fost la de obiecte în valoare de peste 15.000 de euro, conform .

Ce s-a întâmplat

Antrenorul a plecat de la cârma echipei de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea pe 7 noiembrie anul trecut. El susține că la plecare a constatat că îi lipsesc bunuri în valoarea de 15.000 de euro, deținute în apartamentul închiriat de club pe timpul șederii în România.

El și-a angajat un avocat și va da în judecată atât clubul cât și proprietarul. Bent Dahl trăiește acum în Turcia.

„Mi-am reziliat contractul și am plecat la familie și când am revenit să-mi iau lucrurile nu am mai găsit nimic.

Nu e vorba de calculul de bani, sunt valori de peste 15.000 de euro la prima vedere, dar situația e una umilitoare pentru mine ca antrenor într-o țară străină. Eu sunt supărat, dezamăgit, nu știu cum să mă exprim, încer să mă comport civilizat și să reacționez cât se poate de normal. Soția, la fel, e foarte supărată.

Cu ce am greșit eu dacă am plecat acasă, cu acordul clubului, în urma rezilierii? Urma să mă întorc să preiau lucrurile așa cum probabil se întâmplă cu orice antrenor de handbal din lumea asta. Nu am nimic cu România, am activat mulți ani aici și iubesc România. Dar e o situație absolut penibilă

Clubul dă vina pe proprietar, care a închiriat la altcineva, acesta din urmă susține că nu a găsit nimic în apartament, că era gol. Oare primarul din acest oraș e mândru de ce se întâmplă?”, a explicat el, conform prosport.ro, citat de Adevărul.