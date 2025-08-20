B1 Inregistrari!
Știri Locale » Au primit tablete de la școală, în pandemie, și au uitat să le restituie. Ce demersuri au înaintat oamenii legii

Au primit tablete de la școală, în pandemie, și au uitat să le restituie. Ce demersuri au înaintat oamenii legii

Elena Boruz
20 aug. 2025, 19:06
Au primit tablete de la școală, în pandemie, și au uitat să le restituie. Ce demersuri au înaintat oamenii legii
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

În perioada pandemiei de COVID-19, în timpul programului „Școala de acasă”, mai mulți elevi români au primit tablete pentru a-și desfășura activitatea școlară. Înțelegerea era ca dispozitivele să fie returnate, imediat ce lucrurile se întorc pe făgașul normal.

Totuși, mai mulți părinți din Mureș au considerat că restituirea bunurilor electronice nu mai este necesară și au făcut orice altceva cu acestea. Oamenii legii nu au rămas indiferenți, ci au luat măsuri în acest sens.

Cuprins:

  • Câte tablete lipsesc
  • Ce au transmis polițiștii

Câte tablete lipsesc

Potrivit autorităților, aproximativ 50 de dispozitive, în valoare totală de peste 16.000 de lei, nu au mai fost înapoiate. Astfel, conducerea unității de învățământ a sesizat oamenii legii cu privire la acest caz.

Poliția a acționat în acest sens, făcând percheziții în mai multe imobile din Mureș. 16 persoane au fost duse la audieri.

Ce au transmis polițiștii

„Mai multe persoane au beneficiat, pe baza unor contracte de comodat încheiate cu o unitate de învățământ, de dispozitive electronice cu acces la internet. Ulterior, persoanele în cauză nu au restituit bunurile conform prevederilor legale, fiind creat astfel un prejudiciu estimat la aproximativ 16.620 de lei”, a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș, potrivit știrile pro tv.

