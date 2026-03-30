B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Autoritățile din Vrancea au dispus evacuări de urgență din cauza riscului de inundații

Autoritățile din Vrancea au dispus evacuări de urgență din cauza riscului de inundații

Flavia Codreanu
30 mart. 2026, 08:39
sursa foto: ISU Vrancea
Autoritățile din județul Vrancea au evacuat preventiv mai multe persoane din localitățile Vânători și Biliești, în noaptea de duminică spre luni, din cauza riscului de inundații pe râul Putna. Decizia a fost luată în contextul în care hidrologii au emis avertizări de Cod portocaliu și galben pentru cursurile de apă.

Măsurile luate după ce autoritățile din județul Vrancea au intervenit

În satul Mirceştii Vechi din comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat, în timp ce o mamă și cei trei copii ai săi au fost transportați la o școală. În comuna Bilieşti, trei persoane au fost duse la Căminul Cultural, iar alte două au plecat la rude. Cu toate acestea, peste 160 de localnici au refuzat să își părăsească locuințele în ciuda pericolului.

„Din satul Mirceştii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat la rude, patru persoane au fost evacuate la Şcoala Vânători, patru persoane au refuzat evacuarea. Din comuna Bilieşti, three persoane vor fi evacuate la Căminul Cultural, două persoane s-au autoevacuat la rude, 160 au refuzat evacuarea.” a declarat ISU Vrancea.

Detalii despre forțele mobilizate de autoritățile din județul Vrancea

Peste 200 de cadre de la ISU, Poliție și Jandarmerie, cu 65 de utilaje, sunt prezente în teren pentru a gestiona riscurile de inundații. Acestora li se adaugă 50 de militari din Garnizoana Focşani, pregătiți să intervină. De asemenea, Sistemul de Gospodărire a Apelor acționează cu 34 de lucrători și 11 mijloace tehnice pentru a proteja infrastructura și gospodăriile din zonele vulnerabile.

Echipamente folosite pentru protecția gospodăriilor

Pentru a ține sub control debitele apelor,  salvatorii utilizează 500 de metri de diguri mobile din panouri și aproximativ 2.000 de saci de nisip. Aceste măsuri sunt luate pentru a  opri apa să nu intre în casele oamenilor ți să protejeze zonele cu risc. Monitorizarea cursurilor de apă se face permanent, iar numărul de personal a fost suplimentat cu angajați aflați în turele libere.

Ce zone sunt vizate de avertizările hidrologilor

Avertizarea de Cod portocaliu vizează râul Putna în amonte de stația Mircești și este valabilă până luni, la ora 12:00. În paralel, hidrologii au instituit Cod galben pentru râurile Râmnicu Sărat, Siret și Trotuș, valabil până la miezul nopții. Populația este sfătuită să respecte cu strictețe indicațiile echipajelor de intervenție și să evite deplasările în zonele cu risc ridicat de inundație.

Tags:
Citește și...
Accident mortal pe un drum național din Covasna. Poliția a întrerupt circulația
Știri Locale
Accident mortal pe un drum național din Covasna. Poliția a întrerupt circulația
Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență
Știri Locale
Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență
Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
Știri Locale
Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
Știri Locale
Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
Știri Locale
Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
Eveniment
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
Cine este Ada Lupu Hausvater, prima femeie manager care va conduce Teatrul Național București
Știri Locale
Cine este Ada Lupu Hausvater, prima femeie manager care va conduce Teatrul Național București
Elevii din Bihor au refuzat să intre la ore când în clasă a apărut directorul acuzat de pedofilie
Știri Locale
Elevii din Bihor au refuzat să intre la ore când în clasă a apărut directorul acuzat de pedofilie
O mamă din Pașcani a primit 13 ani de închisoare după ce și-a aruncat nou-născutul la toaletă
Știri Locale
O mamă din Pașcani a primit 13 ani de închisoare după ce și-a aruncat nou-născutul la toaletă
Dezbatere aprinsă la Râmnicu Vâlcea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc. Ce propune administrația locală pentru reglementare
Știri Locale
Dezbatere aprinsă la Râmnicu Vâlcea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc. Ce propune administrația locală pentru reglementare
Ultima oră
10:31 - Două fetițe din Mureș sunt negăsit de mai bine de 20 de ore. Mobilizare uriașă pentru găsirea lor
10:18 - Sesizări la poliție din cauza muzicii care răsună din biserici: „Mereu aud boxele. Mă enervează”. Ce spun preoții
10:07 - 30 martie, Sfântul Cuvios Ioan Scărarul. Viață de pustnicie și înțelepciune monahală
09:54 -  Avioanele americane rămân pe aeroportul civil din Sofia. De ce autoritățile bulgare amână mutarea acestora
09:48 - Mircea Lucescu a povestit de ce i s-a făcut rău: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare”
09:37 - Trump, despre petrolul trimis Cubei: „Nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu”
09:22 - Reuniune la Guvern privind prețurile la carburanți. „În România avem o situație ciudată”. Ce variante de soluții sunt luate în calcul
09:17 - Wizz Air schimbă strategia de zbor din cauza tensiunilor internaționale. Ce măsuri noi anunță compania
08:59 - Vremea, 30 martie: ploi în mare parte din țară și ninsori la munte
08:51 - Scandal între „suveraniști”: Makaveli îl acuză pe Ninel Peia că a luat mită de la patronul Realitatea Plus. Replica senatorului: „L-am cules de pe stradă” (VIDEO)