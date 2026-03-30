Autoritățile din județul Vrancea au evacuat preventiv mai multe persoane din localitățile Vânători și Biliești, în noaptea de duminică spre luni, din cauza riscului de pe râul Putna. Decizia a fost luată în contextul în care hidrologii au emis avertizări de Cod portocaliu și galben pentru cursurile de apă.

Măsurile luate după ce autoritățile din județul Vrancea au intervenit

În satul Mirceştii Vechi din comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat, în timp ce o mamă și cei trei copii ai săi au fost transportați la o școală. În comuna Bilieşti, trei persoane au fost duse la Căminul Cultural, iar alte două au plecat la rude. Cu toate acestea, peste 160 de localnici au refuzat să își părăsească locuințele în ciuda pericolului.

„Din satul Mirceştii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat la rude, patru persoane au fost evacuate la Şcoala Vânători, patru persoane au refuzat evacuarea. Din comuna Bilieşti, three persoane vor fi evacuate la Căminul Cultural, două persoane s-au autoevacuat la rude, 160 au refuzat evacuarea.” a declarat .

Detalii despre forțele mobilizate de autoritățile din județul Vrancea

Peste 200 de cadre de la ISU, Poliție și Jandarmerie, cu 65 de utilaje, sunt prezente în teren pentru a gestiona riscurile de inundații. Acestora li se adaugă 50 de militari din Garnizoana Focşani, pregătiți să intervină. De asemenea, Sistemul de Gospodărire a Apelor acționează cu 34 de lucrători și 11 mijloace tehnice pentru a proteja infrastructura și gospodăriile din zonele vulnerabile.

Echipamente folosite pentru protecția gospodăriilor

Pentru a ține sub control debitele apelor, salvatorii utilizează 500 de metri de diguri mobile din panouri și aproximativ 2.000 de saci de nisip. Aceste măsuri sunt luate pentru a opri apa să nu intre în casele oamenilor ți să protejeze zonele cu risc. Monitorizarea cursurilor de apă se face permanent, iar numărul de personal a fost suplimentat cu angajați aflați în turele libere.

Ce zone sunt vizate de avertizările hidrologilor

Avertizarea de Cod portocaliu vizează râul Putna în amonte de stația Mircești și este valabilă până luni, la ora 12:00. În paralel, hidrologii au instituit Cod galben pentru râurile Râmnicu Sărat, Siret și Trotuș, valabil până la miezul nopții. Populația este sfătuită să respecte cu strictețe indicațiile echipajelor de intervenție și să evite deplasările în zonele cu risc ridicat de inundație.