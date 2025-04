Bacău: Un copil de 3 ani a înghițit formol, în loc de sirop

Un , în vârstă de 3 ani, a înghit în loc de . Copilul se afla în grija bunicului. Totul s-a întâmplat într-un moment de neatenție, scrie .

Ce s-a întâmplat

După ce a petrecut ziua alături de bunicul său, copilaşul a intrat în casă. Din cauză că minorul era bolnav, bătrânul i-a dat tratamentul. Profitând de neatenţia acestuia, băieţelul a înghiţit o substanţă toxică, scrie sursa citată.

„Nu mai putea, tremura şi nu mai putea să stea pe picioare”, povesteşte bunicul. „I-am dat sirop. S-a nimerit o problemă, a fost un bidonaş de formol”, a mai spus el.

Bunicul și-a dat seama că ceva este în neregulă. Copilul începuse să aibă un comportament îngrijorător.

„Şi-a dat ochii peste cap. Nu doar o dată, de cinci-şapte ori”, povesteşte bunicul.

Bărbatul a apelat la un leac băbesc pentru a-l salva pe băieţel.

„Am ieşit cu copilul, am muls vaca din grajd, de acolo. Am gustat şi eu o gură din bidon. Am băut o gură de lapte de la vacă şi am venit la copil şi i-am dat pe gât. Copilul nu mai putea. Aşa strângea guriţa”, povesteşte bunicul.

Cu toate acestea, acest leac îi putea face mult mai rău.

„El a avut o boală. Nu avea voie să bea lapte de vacă, de capră, de oaie”, povesteşte bunicul.

La scurt timp, copilul de 3 ani a decedat. Manevrele de resuscitare nu au au avut efectul scontat.

„Nu s-a mai putut nimic, copilul era deja mort în braţele noastre. În braţele mele şi ale bunicii”, povesteşte bunicul.

În urma acestora, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.