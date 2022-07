Top 3 cele mai ieftine plaje din România: Atracțiile de sezon ale turiștilor dornici de peisaje impresionante

În plin sezon estival, și plajele din România sunt atracția momentului. Departe de aglomerația din Mamaia și Costinești, există câteva locuri excepționale în care îți poți petrece vacanța, bucurându-te de nisip fin și soare, notează

Prețurile ridicate din majoritatea stațiunilor românești au devenit o problemă pentru foarte multe persoane care își doresc să aibă parte de un concediu liniștit. Totuși, există câteva locuri asemănătoare în care nu va fi nevoie să scoți din buzunar sume colosale pentru a avea parte de peisaje frumoase, nisip fin și apă curată.

Plaje din România unde te poți odihni cu bani puțini

Destinațiile se află în locuri mai puțin accesibine, de aceea majoritatea românilor nu le cunosc. Doar câteva zeci de persoane reușesc să se delecteze cu peisaje deosebite.

Plaja Vadu

Nu departe de mult prea aglomerata Mamaia, se află Plaja Vadu. Un loc liniștit, cu oameni care merg acolo pentru liniște, fără muzică, fără petrecere. Cei care iubesc marea se pot relaxa în voie, fără să fie deranjați de nimeni.

Vadu este un sat ce aparține de comuna Corbu, cea care făcea furori, în 2015, după ce a apărut într-un top al celor mai frumoase plaje sălbatice din lume.

Ce găsești pe Plaja Vadu

Pentru amatorii de distracție în cluburi, de muzică la maximum, Plaja Vadu este mai. Nu de alta, dar acolo nu vei găsit decât o cherhana, așezată în mijlocul pustietății, lângă malul mării. Prețurile sunt decente pentru . În rest, briza mării, muzică reggae, servire rapidă și oameni prietenoși.

Pe plajă nu vei găsi coșuri de gunoi, însă vei găsi oameni care își cară cu ei gunoiul la plecare. Nu se aude muzică pe plajă și ar fi indicat să n-o pornești tu. Mașinile nu au ce căuta pe nisip, iar întreaga atmosferă este de o liniște cum în puține locuri din România ai mai putea găsi.

Plaja Gura Portiței

Plaja Gura Porției pentru care familiile cu copiii sau cuplurile care iubesc intimitatea optează în fiecare vară. Aceasta are o lungime de 4 kilometri și promovează, așa cum era de așteptat, natura și liniștea.

Flora din imediata apropiere nu are de suferit din cauza turiștilor, deoarece aceștia fac tot posibilul pentru a o proteja. Dacă alegi să ții de la Constanța, în numai o oră vei putea să te bucuri de o experiență frumoasă pe plaja din apropierea lacului Golovița.

Plaja Tuzla

A devenit cunoscută publicului larg în urmă cu câțiva ani. Odată cu numărul ridicat de turiști care vin aici a apărut și un punct de salvamar, de prim ajutor, au fost amplasate toalete ecologice și și-au făcut apariția câteva terase. Plaja Tuzla are un farmec aparte, fiind adăpostită sub coasta sălbatică a mării. Apa are aici o culoare verde-albăstruie și a devenit una dintre cele mai frumoase plaje de pe litoralul românesc.

Este situată la mai puțin de 5 km de șoseaua principală care face legătura între Constanța și Mangalia. Tuzla este o comună mică, cu aproximativ 7.000 de locuitori.

Odată ce ai ajuns la Tuzla, te poți bucura de albastrul mării. De fapt, culorile se schimbă zilnic și trec de la turcoaz, albastru senin, verde, până la combinații între aceste culori.

Poți găsi mici baruri pe plajă care servesc cocktailuri, băuturi răcoritoare, dar și mâncare. Sunt situate la extremitățile plajei și au diverse feluri de mâncare, precum burgeri, midii, hamsii etc.

Poți închiria sky jeturi, face plimbări cu barca, poți face plimbare pe faleză, dincolo de far, ca să admiri valurile care se sparg la mal. Aici nu se va auzi muzică, ci o să ai parte de multă liniște.