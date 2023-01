Casa răsturnată, atracția de pe Valea Avrigului care le oferă turiștilor o experiență de neuitat: „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva” (VIDEO)

La doar 35 km de Sibiu, pe Valea Avrigului se află acest loc de distracție pentru copii, denumit Brambura Park sau Casa cu susul în jos.

Atracția principală a parcului este cu siguranță Casa întoarsă, o noutate absolută, cel puțin în această parte a țării, motiv pentru care a devenit o atracție turistică pentru românii din toată țara.

Brambura Park, cea mai nouă atracție de pe Valea Avrigului

La niciun an de la inaugurare, Casa întoarsă de pe Valea Avrigului numără foarte mulți vizitatori. Se pare că și în minivacanţa prilejuită de Mica Unire, aproape o mie de persoane zilnic au ales să vină aici, potrivit .

„Mă bucur că, din fericire, oamenii au venit şi în minivacanţa aceasta, în număr destul de mare. Şi asta ne bucură. Au venit şi (…) pe ploaie şi când e soare. Majoritatea oamenilor care vin sunt din toată ţara, cam din toate judeţele găsim numere la maşinile din parcare”, a declarat Leo Klingeis, patronul parcului de distracţii.

Întreaga construcţie este realizată cu susul în jos, de la acoperiş şi până în pivniţă, inclusiv obiectele de mobilier din interior sunt răsturnate.

„Nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Este prima oară când văd, la început am fost puţin confuz, pentru că trebuie să mă uit în sus. Dar m-aş şi caza într-o casă ca asta, dar să nu dorm agăţat de tavan şi să nu mă uit la televizorul care are ecranul pus invers şi el”, a declarat un vizitator.

Taxa de acces în Brambura Park este de 10 lei pentru fiecare persoană, iar pentru cei care doresc să viziteze și casa întoarsă achită suma de 30 de lei. Copiii cu vârsta de până la trei ani beneficiază de gratuitate.

Cu o investiţie de peste 300.000 de euro, numai în realizarea Casei răsturnate, şi de peste un milion de euro, pentru tot ce înseamnă în prezent acest parc, Leo Klingeis speră să dea lovitura în turismul destinat tuturor categoriilor de vârstă, după ce ani de zile a fost implicat în construcţia primului hotel de gheaţă din România, cel aflat la Bâlea Lac.