Casă veche de un secol, transformată în muzeu: „Eu întotdeauna m-am simțit atras de lumea asta a satului”

Un din Cernăteşti, judeţul , pasionat de costume populare şi obiecte vechi, a transformat o casă, veche de un secol, într-un tradițional privat, scrie .

Ce spune tânărul

Liviu are 30 de ani şi e pasionat de tradiţii şi folclor românesc. El a cumpărat o casă și a transformat-o în muzeu. Tânărul a adunat 300 de costume tradiţionale de la diverşi bătrâni. Cel mai valoros din colecţie are o vechime de un secol şi este suflată cu argint.

„Avem o zăvelcă, un vâlnic tradiţional de sărbătoare pe care îl purtau decât femeile înstărite. Ele aveau costume pentru fiecare etapă a vieţii”, a explicat Liviu Olteanu pentru Observator.

De asemenea, el mai are obiecte de ceramică, lut, piese de mobilier vechi, carpete, dar şi o icoană „foarte veche, de secol XIX, de pe la 1800”.

„M-am gândit cumva că trebuie să am și eu căsuța mea. Eu întotdeauna m-am simțit atras de lumea asta a satului. Şi poate şi datorită acestui fapt am fost atras și mi-am dorit şi să transform această casă într-o casă muzeu. N-a costat mult, am investit mai mult sufletește pentru că am încercat să-mi adun aici toate amintirile”, a adăugat Liviu.