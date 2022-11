Cererea de legume de la agricultori a stagnat, chiar dacă prețurile s-au redus: varza românească nu se vinde nici cu 50 de bani/kilogram

A fost un an bun pentru producţia de varză. Legumicultorii din Lunguleţu, Dâmboviţa, comună recunoscută pentru producţia de legume, spun că este varză din belşug atât pe câmpuri, cât şi în depozite.

Preţul pentru un kilogram de varză, direct de la producător, se dădea în vară cu 1,5 lei, un preţ bun, chiar dacă ne gândim că ploile au lipsit cu desăvârşire, iar oamenii au fost nevoiţi să irige din abundenţă.

Cererea a stagnat, prețurile au scăzut

Acum, cererea a stagnat, ceea ce înseamnă că gospodinele şi-au umplut cămările cu murături. Varza de Lunguleţu, celebră în toată ţara, se vinde acum cu 50 de bani pe kilogram.

„Varza românească s-a vândut întotdeauna foarte bine, e produsă de noi, cu sămânţă de Lunguleţu. E cea mai căutată în toată ţara. Celelate soiuri au nervuri foarte groase şi lumea se fereşte de ele. Merge la mâncat mai mult, nu acum când se bagă la murat. A fost bine, la preţul de 1,5 lei mai supravieţuim, şi putem spune că suntem şi pe profit, dar la 50 de bani nu avem ce să facem. Oamenii şi-au băgat la murat şi . D-asta a şi scăzut preţul”, spune Ştefania Rădoi, producătoare din Lunguleţu, potrivit .

Femeia a mai adăugat că dispune, în acest moment, de 5 tone de varză românească şi 20 de tone de varză din soiuri hibrid. Au fost ani când, din cauza preţului extrem de scăzut, de 10 bani/kg, agricultorii au preferat să bage frezele pe câmp şi să distrugă varza.

Agricultorii care și-au diversificat culturile au avut de câștigat

Agricultorii care şi-au diversificat culturile şi nu s-au bazat doar pe varză sau doar pe cartofi au avut câştig de cauză. Gogoşarii şi vinetele i-au scos din necaz.

„Eu am plantat varză pe o suprafaţă de 5 hectare, dar nu avem numai varză. Am diversificat cultura şi am pus 1,5 hectare cu gogoşari şi 2.500 de metri pătraţi cu vinete. Vindem atât la angro, cât şi la consătenii care nu au teren. Varza s-a făcut anul acesta, însă numai cu irigat. Suntem într-o zonă în care avem puţuri forate şi am putut să irigăm, ­ne-am descurcat. Nu a venit absolut deloc ploaia vara trecută. Toată recolta s-a făcut . În condiţiile astea a ieşit bine”, a mai spus Ştefania Rădoi

„Sunt cam singurul producător din zonă care a pus gogoşari, pe care i-am dat cu 6 lei. La vânătă a fost şi acolo bine, pentru că ­le-am dat cu 4 lei. Varza roşie a fost peste 1 leu tot timpul. Conopida s-a ­vândut bine şi ea, s-a dat cu 4 lei la angro”, spune Ştefania, producătoarea din Lunguleţu.