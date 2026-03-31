Primăria Timișoara atrage critici după ce a alocat sume consistente pentru decorațiunile de Paște din acest an. Decizia vine într-un context economic sensibil și readuce în discuție modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Cât au costat noile decorațiuni de Paște

Municipalitatea a investit aproape 20.000 de euro în 36 de elemente decorative, descrise drept „ouă cu piedestal”, achiziționate prin Casa de Cultură a orașului. Costul unui singur obiect ajunge la aproximativ 2.756 de lei, echivalentul a peste 500 de euro.

Fiecare piesă include o structură metalică și un ou decorativ din spumă, cu o înălțime de aproximativ 60 de centimetri. În paralel, autoritățile au cumpărat și un decor suplimentar, un „cofraj de ouă”, pentru suma de 37.000 de lei.

Târgul de Paște, ajuns la a 17-a ediție, a fost inaugurat la finalul lunii martie, iar noile elemente vizuale au devenit rapid subiect de dezbatere publică. Cheltuielile sunt considerate de unii observatori excesive în raport cu dimensiunea obiectelor.

De ce sunt criticate aceste cheltuieli

Criticile vizează în special discrepanța dintre mesajele anterioare ale administrației și actualele decizii bugetare. În trecut, reprezentanții aceluiași partid condamnau investițiile similare realizate în alte orașe.

Situația amintește de reacțiile din 2017, când USR și organizații civice criticau dur cheltuielile făcute de Gabriela Firea pentru decorațiuni realizate în Capitală. Atunci, proiectele respective erau catalogate drept neautorizate și „exces de zel”, relatează Gândul.

Această schimbare de abordare a generat reacții în spațiul public, unde unii consideră că standardele aplicate diferă în funcție de poziția politică.

Ce spuneau anterior organizațiile civice despre astfel de investiții

ONG-uri precum Funky Citizens, au atras atenția în trecut asupra priorităților bugetare, susținând că fondurile ar trebui direcționate către infrastructură și servicii publice. Argumentele lor vizau nevoile reale ale comunităților urbane.

„Credem că această sărbătoare poate fi marcată prin decență și smerenie, mai ales în condițiile în care, prin însăși esența sa, ar trebui să ne facă să ne gândim mai ales la cei mai nevoiași dintre noi,” se arată în petiția Funky Citizens.

În acest context, actualele cheltuieli sunt interpretate de unii critici drept o abatere de la principiile promovate anterior de USR. Dezbaterea rămâne deschisă, pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra modului în care sunt gestionate resursele publice.