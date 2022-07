Discoteca „simbol” din Costinești, un fel de Nuba sau Loft – Ring a făcut istorie în comunism: „Dedicaţiile se dădeau pe un leu, un covrig sau o gogoaşă“ (VIDEO)

În trecut, discoteca Ring era în topul distracției pe litoralul Mării Negre, iar aici aveau loc cele mai interesante petreceri, în perioada comunistă. Se pare că și în acea perioadă, existau câteva locuri pentru care tinerii optau atunci când venea vorba de distracție.

Unul dintre locurile în care tinerii de la vremea aceea voiau să se distreze, era chiar discoteca Ring, din Costinești, cunoscută pentru petrecerile de neuitat, de pe malul litoralului.

Disco Ring, discoteca unde se distrau tinerii în perioada comunistă

În perioada anilor 1970 și 1980, stațiunea Costinești era cea mai îndrăgită de către tineret, în centrul său, aproape de obelisc, fiind amplasată discoteca Ring, fiind acceptată în anumite privințe.

Andrei Partoș, acum în vârstă de 72 de ani, este unul dintre DJ-ii din discoteca Ring de la vremea respectivă. El a povestit că „În acea perioadă, în 1979, la Costineşti, au fost detaşaţi studenţii de la Academia Ştefan Gheorghiu pentru a face practică jurnalistică. Era hazul pe pământ. Sunt nume grele din presa de astăzi care au făcut practică la Costineşti. Eu, un pârlit de psiholog care făceam radio acolo, eram gazdă. Şi tot în acelaşi an a avut loc prima transmisie în direct de la Costineşti din spatele Hotelului Azur – emisiunea 1 la 3”, a povestit el.

„Era vorba de o transmisie în care se vorbea despre Costineşti, despre lumea de acolo, ce se ascultă, cine dansează şi, de fapt, prima mea prezenţă la radioul public în direct. După emisiune, a venit la mine un redactor şi m-a întrebat dacă nu vreau să fac radio la Bucureşti. Nu am mai apucat să mă duc, pentru că nu am apucat să termin sezonul, fiind pus sub interdicţie de nişte tovarăşi din Securitate”.

Andrei Partoş, vocea Costineştiului de altădată

„S-a interpretat că am lăsat un străin să vorbească la microfon, că este o abatere gravă şi trebuie să fiu trimis acasă. De fapt, cineva, care îmi era concurent, era invidios pe priza mea la public. Aşa am fost trimis acasă cu soţie şi copil mic. Un autocar al BTT-ului m-a dus până în faţa casei, aşa de drăguţi au fost. A fost prima mea interdicţie”, a mai spus Andrei Partoș, potrivit .

Chiar dacă avea mai multe probleme cu Securitatea, DJ-ul ține minte că la aceea vreme, obișnuia să vină în vacanță și Nicolae Ceaușescu: „Stătea doar în șort”.