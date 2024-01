Elevii dintr-o comună din Gorj primesc uniforme școlare și încălțăminte de la primărie. „Nu achizionați vestimentație”

Primarul Florin-Virgil Doca, din Valea Mărului, județul Galați va oferi celor peste 300 de elevi și încălțăminte pentru a-I scuti pe părinți de chetuieli.

Uniforme gratuite pentru elevi

Primarul a făcut marele anunț pe pagina sa de Facebook, iar pe această cale le- a transmis că trebuie să meargă la școală pentru a ridica tichetele de 500 de lei, conform

„Dacă școală nu e, nimic nu e! 184 de elevi vălmăreni și mândreșteni primesc carduri în valoare de 500 ( 5 milioane ) de lei. Rog părinții care nu au ridicat cardurile să se prezinte de urgență la școala din Valea Mărului. Un sfat: nu achizionați vestimentație (dacă e strict necesar – da), pentru că urmează o veste foarte bună pentru toți copiii (311) de la școala (grădiniță, clasele I-IV și V-VIII) – finanțate de către primărie!”, a scris primarul pe Facebook.

Investițiile primarului din Valea Mărului în educație

El susține că educația este prioritară și a investit bani în creșe, grădinițe și școli.

„La Valea Mărului investim de ani de zile în educație. Noi o punem chiar pe primul loc. Am construit o creșă, grădiniță, școală abia am terminat-o, proiect de trei milioane de euro, clădire super dotată. Vom mai primi dotări de vreo șase miliarde vechi. Avem, de asemenea, o bibliotecă nouă. Elevii merită toate aceste investiții. Avem copii foarte buni, mulți olimpici. Astfel, am zis să facem și chestia asta cu uniformele. Vom cumpăra inclusiv pantofi”, susține primarul Florin-Virgil Doca.



Edilul din Valea Mărului a transmis că elevii vor primi uniformele și înălțămintea în noul an școlar, din septembrie 2024. Întâi, va merge la școli un croitor pentru a lua dimensiunile, iar conducerea va decide din ce materiale vor fi acestea confecționate și ce culori vor avea.