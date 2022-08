Experiența unei femei într-un hostel din București. Brașoveanca s-a ales cu un sejur de coșmar: „Nu am mai suportat și ne-am luat lucrurile”

Pe rețelele de socializare sunt distribuite nu doar impresii din vacanță și de pe litoral, ci nu scapă de critică nici locațiile din Capitală.

Un hostel din București s-a ales cu o recenzie proastă din partea unei brașovence. Recent, un loc în care să se odihnească timp de câteva ore înainte să ia trenul spre Brașov a avut parte o expreiență absolut terifiantă: gândaci, mizerie de nedescris, sunete ciudate și un proprietar pe măsură.

În urma celor , femeia a decis să apeleze la ajutorul internauților pentru a face o sesizare, ca să scape alți turiști de coșmarul prin care a trecut, notează

Ce mesaj a postat femeia care a fost cazată în hostelul din Capitală

„De evitat acest HOSTEL ! De la Horror vine! În București! Iar această este și recenzia ce am lăsat o pe pagină de google și de booking!

Aș dori să fac o plângere/sesizare. Am fost cazată împreună cu sora mea în perioada 4-6 august. Am întâmpinat câteva dificultăți cu propietarul, noi venind de la aeroport cu două bagaje de 20 kg fiecare, ne-a dat o camera la ultimul pe niște scări improvizate unde ne-au văzut chinuindu-ne cu bagajele ni s-a spus că suntem tinere și ne descurcăm cu bagajul. Am încercat să tragem draperia iar această a căzut fiind pusă doar de formă, gândaci peste tot, ore întregi se auzeau urlete și țipete (cred că este bordel pentru că de la ora 14 de când am făcut check in-ul am auzit în repetate rânduri atât de la etaj cât și de la parter cum femeile acelea gemeau și se vedeau că vin persoane pentru așa ceva).

Ni s-a părut cum în față ușei noastre erau persoane umblând și vorbind, nu ne-am simțit deloc în siguranță. În baie erau gândaci, ne-a fost și frică să mergem la baie, sub chiuvetă era o gaură enorm de mare cred că pe acolo veneau gândacii de la parter și ne-am trezit cu un gândac enorm în fața ușii de la intrare și pe tocul ușii dintre baie și dormitor”, a scris supărată femeia pe o rețea de socializare.

Femeia s-a plâns pe căldura infernală, mizerie și gândaci

Mizeria și gândacii nu au fost unica problemă a locului. Femeia a menționat că nici comportamentul proprietarului nu a fost la nivelul așteptat. Femeia cere banii dați pe cazare înapoi, spunând că nu a putut să rămână în acea locație din cauza condițiilor.

„Deși am achitat pe două nopți, în jurul orei două dimineață nu am mai suportat și ne-am luat lucrurile (era atât de cald în camera încât nu ne puteam îmbrăca, nu puteam să deschidem geamul fiindcă intrau gandaci și pentru că nu ne simțeam în siguranță și am preferat să așteptăm 3 ore în gara așteptând trenul spre casă decât să mai stăm în acea cameră. Nu sunt genul de om care face rău dar nu am întâlnit niciodată așa ceva și nimeni nu ar trebui să trăiască o astfel de experiență!

De bani nu cred că ni se pune problema să ni se dea înapoi iar când am contactat propietarul în timpul nopții cum putem proceda cu cheia ne-a răspuns foarte urat „lăsăți cheia în ușa și drum bun”. Aș vrea să fac o sesizare astfel încât să nu mai calce nimeni pe aici și aș dori returnarea banilor pentru că nu am stat nici măcar 12 ore și asta nu din cauza noastră, ci a condiților. Nu am mai multe poze deoarece nu știam cum să fugim mai repede!”, a mai scris aceasta.