Acasa » Știri Locale » Iașul vrea să elimine complet păcănelele din oraș. Ce schimbări aduce proiectul Primăriei

Iașul vrea să elimine complet păcănelele din oraș. Ce schimbări aduce proiectul Primăriei

Iulia Petcu
04 mart. 2026, 12:15
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce presupune interdicția propusă de Primăria Iași
  2. De ce consideră autoritățile necesară această măsură
  3. Cum se schimbă cadrul legal pentru operatori
  4. Ce alte restricții și taxe sunt luate în considerare

Primăria Iași propune o schimbare radicală în modul în care jocurile de noroc funcționează la nivel local, printr-un proiect aflat în dezbatere publică. Inițiativa urmărește eliminarea completă a aparatelor slot-machine din oraș, pe fondul noilor modificări legislative.

Ce presupune interdicția propusă de Primăria Iași

Proiectul publicat pe site-ul municipalității prevede interzicerea aparatelor de joc de tip slot-machine pe întreg teritoriul administrativ al municipiului. Dacă va fi adoptat de Consiliul Local, măsura va duce la dispariția „păcănelelor” din toate cartierele.

Inițiativa vizează direct sălile de jocuri de noroc, însă face excepție pentru jocurile tradiționale organizate de Loteria Română și pentru agențiile care oferă exclusiv pariuri sportive.

De ce consideră autoritățile necesară această măsură

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a explicat că o verificare recentă a arătat prezența aparatelor inclusiv în unele locații ale Loteriei. În acest context, administrația locală dorește o intervenție fermă.

„Asta înseamnă că păcănelele nu vor mai exista până la granițele cu celelalte localități ale municipiului Iași. Am făcut o verificare prin oraș și am constatat că inclusiv în sălile Loteriei Naționale sunt păcănele, motiv pentru care vom interveni într-o ședință a Consiliului Local pentru interzicerea lor”, a declarat marți primarul.

Datele municipalității arată că, în prezent, în Iași funcționează aproximativ 150 de săli de jocuri și circa 30 de agenții de pariuri, cu peste 2.100 de aparate.

Cum se schimbă cadrul legal pentru operatori

Până recent, operatorii aveau nevoie doar de autorizația națională emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, fără implicarea administrațiilor locale. Această situație s-a modificat prin ordonanța de urgență adoptată pe 24 februarie, relatează Capital.

„În Municipiul Iași funcționează în prezent aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc și circa 30 de agenţii de pariuri, însumând 2.127 mijloace de joc de tip slot-machine („păcănele”) dintr-un total de 102.186 mijloace la nivel național. Acestea sunt autorizate de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 / 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi necesară elibererea vreunei autorizaţii de funcţionare din partea autorităţilor publice locale, adică a Primăriei Municipiului Iași”, a transmis instituția.

Noua legislație permite însă autorităților locale să decidă dacă astfel de activități pot continua.

Ce alte restricții și taxe sunt luate în considerare

Primăria discută și un regulament pentru sălile de joc aflate la parterul blocurilor, care vor avea nevoie de acordul asociațiilor de proprietari. În lipsa acestuia, activitatea va fi sistată.

„Activitățile legate de Loteria Națională și pariurile sportive sunt reglementate și la nivel european. Noi vrem să le reglementăm mai ales pe cele care funcționează la parterul blocurilor. Ele nu vor mai putea funcționa dacă nu au acordul asociației de proprietari. Am cerut acest lucru pentru că fiecare trebuie să decidă pentru viața lor. Dacă asociațiile nu sunt de acord, se vor desființa una câte una”, a declarat Mihai Chirica.

În plus, pentru sălile fără slot-machine se propune o taxă anuală. „Sălile de joc, altele decât păcănelele, care vor continua să funcționeze pe raza municipiului Iași vor avea o taxă de 500 de lei pe metrul pătrat”, a precizat primarul.

