UPDATE: Bărbatul care a fost înjunghiat la o nuntă din Bragadiru și-a pierdut viața. Agresorul s-a predat la poliție

Update// Bărbatul care a fost înjunghiat duminică la o nuntă în Bragadiru și-a pierdut viața. Decesul acestuia a fost declarat la spital.

Un tânăr de 34 de ani s-a predat la poliție

În urma acțiunilor întreprinse, oamenii legii au identificat un bărbat de 34 de ani suspectat de comiterea faptei cercetate.

Se pare că individul s-a predat la Secția 19 Poliție din București, de unde a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov.

În cauză se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, potrivit .

Știrea inițială

Un incident sângeros a avut loc la o nuntă în Bragadiru, județul Ilfov, duminică seara. Se pare că un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost înjunghiat în fața restaurantului, iar agresorul a dispărut.

Un bărbat a fost înjunghiat în fața restaurantului unde avea loc petrecerea

Potrivit proprietarului localului, suspectul nu se numără printre invitații care au fost prezenți la eveniment.

În jurul orei 22:00, nuntașii au descoperit un bărbat aproape fără viață zăcând în apropierea localului și au dat alarma.

Mai mult decât atât, surse din poliție susțin că invitatul venise la petrecere cu fratele și cumnata lui, însă nimeni nu știe exact cu cine s-ar fi certat și care ar fi fost motivul disputei, notează .

Ajunse la fața locului, echipajele de salvare au reușit să stabilizeze victima, care a fost ulterior transportată la spital.

„Nu am aflat pur și simplu nimic, decât că două persoane se ceartă afară și când am ieșit afară, una dintre persoane era căzută și înjunghiată. Cealaltă persoană nu știu cine este, nu am văzut-o, nu o cunoaștem.

Cel căzut era de la eveniment, dar în restaurant nu s-a întâmplat nicio discuție, nicio ceartă. Agresorul nu-i de aici, nu știm de ce s-au certat și ce s-a întâmplat”, a declarat patronul restaurantului.