Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit o cantitate semnificativă de metale prețioase în urma unor controale desfășurate la finalul lunii februarie într-o firmă din județul Călărași. Verificările au vizat tranzacții suspecte și lipsa documentelor care să ateste proveniența aurului și a diamantelor comercializate.

Operațiunea s-a soldat cu confiscări importante și cu deschiderea unor investigații suplimentare, autoritățile fiscale analizând inclusiv activitatea unei alte companii care funcționează în aceeași locație.

Cum au descoperit inspectorii antifraudă aurul și diamantele

Inspectorii București au confiscat aproximativ șase kilograme de aur și diamante, evaluate la circa 3,7 milioane de lei, în urma unui control fiscal realizat la o societate comercială din Călărași. Firma a intrat în atenția autorităților după o analiză de risc fiscal, care a indicat posibile nereguli în activitatea de comercializare a bijuteriilor și a metalelor prețioase.

În timpul verificărilor, inspectorii au constatat că societatea vindea bijuterii din aur, diamante și lingouri fără documente care să dovedească proveniența acestora, ceea ce a dus la confiscarea întregii cantități descoperite.

ridicat de autorități a fost predat ulterior Trezoreriei Statului, conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare, după finalizarea operațiunilor de control.

Pe lângă confiscarea metalelor prețioase, inspectorii antifraudă au dispus și confiscarea unor sume de bani provenite din încasări considerate nejustificate. Totodată, autoritățile fiscale au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 18.000 de lei, ca urmare a neregulilor constatate în activitatea societății verificate.

Ce au mai descoperit inspectorii Antifraudă

Controlul nu s-a oprit însă la prima companie investigată, deoarece inspectorii au descoperit că în aceeași locație funcționează și o firmă de amanet administrată de aceeași persoană. În cadrul verificărilor efectuate la această a doua societate, au fost identificate peste 50 de kilograme de piese din aur și alte metale prețioase.

Autoritățile fiscale analizează în prezent proveniența unei cantități de peste 15 kilograme, pentru care documentele justificative trebuie verificate și confirmate, relatează stiripesurse.ro.

În paralel, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală analizează modul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată în cazul tranzacțiilor cu lingouri de aur, estimând obligații fiscale suplimentare de aproximativ 1,5 milioane de lei.

Reprezentanții instituției au transmis că astfel de controale vor continua în mod constant, în special în domeniile considerate sensibile din punct de vedere fiscal, precum comerțul cu metale prețioase sau activitățile de amanet.