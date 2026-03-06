Lucrările de modernizare desfășurate la Barajul Vidraru se apropie de o etapă importantă, după luni de intervenții tehnice complexe care au implicat inclusiv golirea completă a lacului de acumulare. Proiectul, considerat esențial pentru infrastructura energetică a României, a presupus operațiuni logistice dificile într-o zonă greu accesibilă.

De ce a fost nevoie de un elicopter pentru lucrările de la Vidraru

În cadrul proiectului de retehnologizare, una dintre etapele recente a vizat montarea grătarelor în zona prizei de apă a barajului. Aceste structuri au rolul de a proteja instalațiile hidrotehnice ale centralei și sunt considerate componente esențiale pentru funcționarea în siguranță a sistemului.

Accesul dificil în zona respectivă a impus folosirea unor soluții logistice speciale, inclusiv transportul pieselor cu ajutorul unui elicopter. Operațiunea a necesitat o coordonare tehnică precisă, deoarece dimensiunile elementelor și configurația terenului au complicat intervenția.

„Misiune logistică de precizie la Vidraru! Am transportat cu succes grătarele la priza de apă. Dimensiuni uriașe, teren dificil, execuție impecabilă. Încă un pas pentru energia verde a României!”, au transmis reprezentanţii de la Electromontaj într-o postare pe .

Potrivit companiei implicate în lucrări, transportul componentelor reprezintă una dintre cele mai dificile etape ale proiectului. Complexitatea a fost determinată atât de dimensiunea pieselor, cât și de particularitățile geografice ale zonei, relatează Antena3.

Ce spun specialiștii despre dificultatea operațiunii

Reprezentanții Electromontaj au explicat că succesul intervenției nu a fost rezultatul unei operațiuni rapide, ci al unui proces amplu de planificare. Pregătirea logistică pentru această etapă a început cu aproximativ un an înainte de transportul efectiv al componentelor.

„Gradul ridicat de complexitate al operațiunii a fost determinat de dimensiunile componentelor și de configurația geografică specifică zonei , necesitând soluții tehnice personalizate pentru manipulare și transport.

Transportul acestor componente la priza de apă a reprezentat una dintre cele mai mari provocări logistice ale proiectului de până acum (…)”, au precizat oficialii companiei.

Când va începe reumplerea Lacului Vidraru

Golirea controlată a lacului de acumulare a început la 1 august 2025, fiind o etapă necesară pentru realizarea intervențiilor tehnice. Conform planului stabilit de companie, această operațiune urma să se finalizeze la sfârșitul lunii februarie 2026.

Potrivit estimărilor actuale, procesul de reumplere controlată a Lacului Vidraru ar urma să înceapă în aprilie 2026.

„Procesul de reumplere a lacului de acumulare Vidraru este programat să înceapă în luna aprilie 2026 (…). Estimarea actuală este ca, în condițiile unei hidraulicități de 80% din media multianuală, nivelul minim de exploatare al lacului să fie atins în jurul lunii octombrie 2026. Umplerea lacului va fi direct influențată de evoluția debitelor și a precipitațiilor din bazinul hidrografic al râului Argeș”, a mai precizat Hidroelectrica.