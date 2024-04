Invazie de șacali în județul Vaslui. Autoritățile estimează că peste 400 de astfel de animale trăiesc în zonă

Numărul șacalilor din județul Vaslui a crescut considerabil în ultima perioadă. Autoritățile estimează că în zonă trăiesc aproximativ 400 de astfel de animale.

Problema este persistentă mai ales în zona Luncii Prutului

Potrivit autorităților, prezența șacalilor a crescut considerabil mai ales în zona Luncii Prutului, unde există un teritoriu de frontieră unde vânătoarea nu este permisă, iar intervenția autorităților este limitată.

Directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vaslui, Vasile Negru, a declarat că în zonă sunt mii de hectare sălbatice, deoarece nu este permisă vânătoarea conform legii statului român.

„Pe raza judeţului Vaslui, noi avem Râul Prut, care este apă de frontieră cu Republica Moldova. Noi gestionăm şi administrăm toate fondurile de vânătoare riverane Prutului, respectiv din albia şi albia majoră a râului. Prutul fiind apă de frontieră, el este trasat şi are şi o fâşie de protecţie a frontierei de stat. Conform legilor române în vigoare, nu se practică vânătoarea la nicio specie pe fâşia de protecţie a frontierei de stat. Pe teritoriul judeţului Vaslui, Prutul are o lungime de 190 de kilometri, iar în zonă vegetaţia este specifică zonelor inundate. Noi acolo nu putem interveni cu arma de vânătoare, întrucât am încălca legea statului român. Nu avem voie să tragem şi să utilizăm armele de foc decât conform prevederilor legale, de la fâşia de protecţie a frontierei de stat a României, 500 de metri în interior. Acolo sunt câteva zeci de mii de hectare care sunt pur şi simplu sălbatice”, a declarat marţi Vasile Negru.

Șacalii sunt o specie care migrează mult

Potrivit directorului AJVPS, sunt o specie care migrează mult, de la 25 până la 30 de kilometri pe noapte, în vederea asigurării hranei. De aceea, specia a migrat și către zona de câmpie, zona de deal din Vestul şi Nord-Vestul judeţului Vaslui.

Fiind un animal carnivor, şacalul se hrănește cu cadavre, animale sălbatice, dar au fost înregistrate și incidente în care au atacat animale din gospodării sau ferme.

Populația este constant îndemnată să anunțe autoritățile dacă observă prezența șacalilor, iar crescătorii de animale sunt sfătuiți să își împrejmuiască proprietățile pentru a nu le permite acestor animale să intre.

„Proprietarii de animale, în special cei care ţin ovine, bovine, caprine în extravilanul localităţilor, să-şi împrejmuiască proprietăţile unde cresc animalele cu garduri bune, sănătoase, să le securizeze, că este un bun al lor, este munca lor, să nu le lase expuse acestui prădător nemilos şi foarte, foarte agresiv”, a avertizat Vasile Negru potrivit .

Prezența șacalilor în județul Vaslui a crescut considerabil în Lunca Prutului după anul 2012, când printr-o decizie guvernamentală, s-a instituit interzicerea vânătorii în . Acest lucru a dus la o creștere rapidă a populației de şacali.

Ulterior, în perioada 2018 – 2019, odată cu răspândirea pestei porcine africane în zonele umede ale României, inclusiv în Delta Dunării, răspândirea virusului a oferit şacalilor o sursă constantă de hrană, determinând o creștere necontrolată a populației lor.