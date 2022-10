A murit Marin Deboveanu – tatăl corabiei din „Toate pânzele sus”

Marin Deboveanu, care avea 89 de ani, s-a stins din viață pe 7 octombrie 2022. din „ Toate pânzele sus”, goeleta „Speranța”. Fostul ofițer a fost înmormântat într-un cimitir din București luni, 10 octombrie, relatează Adevărul.

După ce a primit sarcina de a construi o navă pentru Studioul Cinematografic București la sfârșitul anilor 1960, comandantul de marină Marin Deboveanu care a murit vinerea trecută a început construcția goeletei în 1970.

Totul a început când studioul de film București a primit o solicitare de la televiziunea Tele München din Germania de a coproduce un serial de televiziune bazat pe romanul lui Jack London „Vasul fantomă”. Partea română trebuia să furnizeze iahtul pentru film, în timp ce partea germană trebuia să contribuie cu interpreții din producție.

Bani de nepierdut pentru Ceaușescu, misiune importantă pentru Marin Deboveanu

S-au bazat la început pe bricul Mircea. Cu toate acestea, nava-școală era mult prea mare pentru a juca rolul unei mici goelete de vânători de foci. Așa că a devenit imperativ să se găsească o altă navă.

România ar fi putut să piardă contractul și ar fi trebuit să returneze și avansul primit, ceea ce ar fi fost total regretabil.

„Nicolae Ceauşescu era atunci ahtiat după valută şi exista pericolul să piardă aceşti bani, iar cel care făcuse contractul – să intre la închisoare“, a povestit Marin Deboveanu pentru Adevărul.

A existat o încercare de a localiza un proiectant de nave la ICEPRONAV din Galați, însă această unitate de cercetare nu avea niciun proiectant de nave cu vele.

Studioul de film București a solicitat ulterior asistență Marinei Civile, dar și această solicitare a fost respinsă. Flota românească s-a bucurat în acea vreme de o perioadă de măreție. Marina și Deboveanu au primit navele finalmente pentru că șantierele navale din toată țara aveau termene stricte pentru introducerea lor în apă. A devenit celebru în momentul în care a acceptat oferta Studiourilor Cinematografice Bucureşti.

Un pescador pentru cel mai îndrăgit serial de televiziune, „Toate pânzele sus”

Goeleta a fost creată dintr-un pescador anterior numit „Jirlău”, tip Seiner SKS, o navă pe mare. Ulterior, ea avea să se numească „Speranța” și să servească drept locație de filmare pentru , „Toate pânzele sus!”. Pescadorul a fost o structură din Brăila care a fost construită la Turnu Severin. Deboveanu a evaluat dacă frumosul cadru al navei ar putea suporta pânzele și noua construcție folosind desenele de la Turnu Severin. Calculele lui au avut succes, așa că nu trebuia decât să meargă la muncă.

„Atunci, am organizat eu un şantier în regie proprie, la Brăila. Am luat o planşă de proiectare de la Uzinele Progresul şi m-am dus în Hotelul Siretul. Am luat cea mai mare cameră, care avea trei-patru paturi, am lăsat doar unul, pentru mine, iar pe celelalte le-am scos afară şi am început să proiectez «Speranţa»“, detalia Marin Deboveanu.

Un accident ce putea fi fatal pentru creatorul corabiei

Marin Deboveanu a fost lovit în cap de o țeavă care se desprinsese de la macara în timp ce lucra la suprastructura ambarcațiunii. După ce a ajuns la spital și a rezolvat problema cu rănile, s-a întors la locul de muncă pentru a recupera timpul pierdut.

„Numai reflexele mele de sportiv de performanţă m-au salvat de un destin tragic. De la spital, după ce mi-am revenit, m-am întors în aceeaşi zi la şantier, căci dacă eu lipseam, nu avea cine să mă înlocuiască. Pot să spun că pentru Speranţa am vărsat sudoare şi sânge“, își amintea Deboveanu.

Cum a dispărut “Speranța” lui Deboveanu

Nava pe care Jack London o numea „Fantoma” a prins suflet când Marin Deboveanu a finalizat construcția. A fost folosită pentru filmările „Doi ani de vacanță” și „Vasul Fantomă”. Mai târziu, goeleta a fost transformată într-o brigantină cu numele „Sloughi” și a servit drept fundal pentru filmele „Pirații din Pacific”, „Fiul Soarelui” și „Joe printre pirați”.

Apoi vasul și-a schimbat doar numele pentru a deveni în 1976.

Cunoscuta navă a întâlnit un final tipic românesc după zece ani: a fost casată.

O furtună devastatoare a lovit în iarna anului 1980. Goeleta a ajuns în Port Tomis. „Speranța”, precum și alte două bărci de pescuit, au fost învăluite în gheață. Valurile trecuseră pe lângă dig din cauza vântului. La acea vreme nu exista digul de larg care să salveze portul turistic Tomis. Goeleta s-a scufundat la debarcader din cauza greutății. Renumita goeletă a fost redusă la fier vechi în 1983.