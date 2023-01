Lovitură cruntă pentru pacienți. În plin sezon gripal, la Huși, secția de Penumologie este închisă. Singurul medic angajat și-a luat concediu de odihnă

În plin sezon gripal, secția de Pneumologie a Spitalului Huși a fost închisă, deoarece singurul medic angajat este în concediu de odihnă de la începutul anului, potrivit .

Se pare că cei care sunt nevoiți să se prezinte la spital cu probleme respiratorii sunt consultați în Compartimentul de Primiri Urgențe, iar în funcţie de gravitatea problemei sunt internați în alte secții sau sunt trimiși către unitățile sanitare din Vaslui sau Bârlad.

„Secția de Pneumologie este suspendată pentru că medicul curant se află în concediu de odihnă. Există un aflux de pacienți, nu e confortabil să fie transferați dintr-un loc în altul, către Vaslui și Bârlad, dar sănătatea lor e mai importantă decât acest disconfort temporar”, a declarat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui.

Activitatea Secției de Pneumologie se va relua pe 20 ianuarie, atunci când medicul va reveni la muncă.

Pentru posturile libere scoase la concurs, nu se înscrie nimeni

Cu toate că de ani de zile conducerea spitalului scoate la concurs două posturi de medic pneumolog, nicio persoană nu este interesat să profeseze la Huși, chiar dacă unitatea sanitară din oraș este una modernă, iar un medic specialist ar câștiga un salariu de cel puțin 7.000 de lei.

„În nenumătate rânduri, am făcut eforturi și am încercat să facem o echipă medicală mai completă și mai extinsă, posturile se scot repetat și se încearcă angajarea unor medici. Am încercat și alte variante, de a contracta prin contracte de prestări servicii, dar nimeni nu s-a prezentat”, a transmis Dr. George Zmău, directorul medical al Spitalului Municipal Huși.

Totodată, în aceeași situație se află și alte secții din spital, mai notează sursa citată.