Momente emoționante pentru o tânără din Buzău. Iubitul ei a cerut-o în căsătorie cu polițiștii și mascații (VIDEO)

Un tânăr a vrut să-i facă logodnicei sale o propunere de nerefuzat, aşa că a luat legătura cu Poliţia şi a pus în scenă un plan gândit în cele mai mici detalii.

Totul a început cu o simplă verificare în trafic și a continuat cu intervenția mascaților care i-au înmânat inelul bărbatului.

Cei doi viitori căsătoriți au fost copleșiți de emoții. Polițiștii le-au urat casă de piatră și i-au înapoiat actele cu un nou permis de conducere șoferului.

În final, o polițistă le-a înmânat și un tort din partea Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

Imaginile au apărut și în mediul online, iar inițiativa bărbatului a fost apreciată de internauți.

„A avut nevoie de mai mult curaj, așa că ne-a rugat pe noi să îi fim alături într-un moment memorabil al vieții.

Am avut emoții, dar cu bucurie am spus „DA”! Și nu am fost singurii! Felicitări!”, a scris Poliția Română pe Facebook, odată cu distribuirea imaginilor.