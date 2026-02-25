B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează

Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 10:43
Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează
Cheile Bicazului, jud. Neamț Sursa foto: Profimedia
Cuprins
  1. Ce înseamnă prezența Neamțului în competiția „Destinația Anului 2026”
  2. Cum se desfășoară etapa următoare a competiției

Județul Neamț intră în competiția turistică națională cu un portofoliu divers, care acoperă orașe, sate, arii naturale și obiective culturale. Nouă destinații locale au fost incluse în cursa „Destinația Anului 2026”, potrivit unui anunț oficial.

Ce înseamnă prezența Neamțului în competiția „Destinația Anului 2026”

Președintele Consiliului Județean a anunțat că includerea celor nouă destinații confirmă strategia de dezvoltare turistică aplicată în ultimii ani. Daniel Vasilică Harpa a declarat că „Prezenţa celor nouă destinaţii din judeţul Neamţ în această competiţie este o onoare şi o confirmare a muncii depuse pentru dezvoltarea turismului local. Neamţul are un potenţial extraordinar, iar această recunoaştere arată că judeţul nostru devine un reper pe harta turistică a României”.

Selecția acoperă turism urban, de aventură, ecumenic, cultural și de natură, din aproape toate zonele județului. Diversitatea categoriilor indică o ofertă turistică echilibrată, capabilă să atragă public variat, de la familii la turiști interesați de experiențe active.

Lista include Piatra Neamț, înscris la categoria „Orașe care inspiră”, precum și Bicaz și împrejurimile și Ținutul Zimbrului, la „Tărâmuri fermecate”. Alte nominalizări sunt Vânători-Neamț, Durău Park, Experiențe pe Riviera Lacului Bicaz, Mănăstirea Neamț, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni și Via Ferrata Astragalus din Cheile Șugăului-Munticelu.

Cum se desfășoară etapa următoare a competiției

Destinațiile intră într-o fază de evaluare la nivel național, urmată de votul public, care va decide câștigătorii ediției. Procesul combină criterii de atractivitate, infrastructură și experiență turistică oferită vizitatorilor, scrie Agerpres.

Recent, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism a plasat Ținutul Neamțului pe locul patru într-un clasament național al destinațiilor recomandate. Rezultatul consolidează vizibilitatea județului într-un moment cheie pentru promovarea turismului intern.

Tags:
Citește și...
România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)
Știri Locale
România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Știri Locale
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Știri Locale
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Caz de moarte suspectă în Hunedoara: Doi bărbați, găsiți decedați într-un imobil
Știri Locale
Caz de moarte suspectă în Hunedoara: Doi bărbați, găsiți decedați într-un imobil
Vacanță transformată în coșmar la Predeal. Ce a pățit o familie imediat după cazare: „Avertisment pentru turiști”
Știri Locale
Vacanță transformată în coșmar la Predeal. Ce a pățit o familie imediat după cazare: „Avertisment pentru turiști”
Apar detalii noi în cazul fermei de bizoni Recea-Cristurâ. Prefectura Cluj a trimis controale masive la fața locului
Eveniment
Apar detalii noi în cazul fermei de bizoni Recea-Cristurâ. Prefectura Cluj a trimis controale masive la fața locului
Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
Știri Locale
Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
Știri Locale
Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Știri Locale
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
Știri Locale
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
Ultima oră
14:10 - Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)
13:58 - Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
13:57 - Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
13:48 - Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
13:44 - Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
13:32 - Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
13:25 - Rața șchioapă pe care Bolojan o numește reforma administrației. Tăierea cheltuielilor de personal nu oprește risipa banilor publici
13:18 - Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
13:15 - Sindicaliștii din educație, protest la Cotroceni. De ce au ajuns profesorii la ușa lui Nicușor Dan (VIDEO)
13:07 - Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”