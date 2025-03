O copilă de la o școală din Bacău sperie o clasă întreagă. Părinții: „Au ajuns copiii noştri să refuze să meargă la şcoală”

O copilă de clasa a II-a, dintr-o din , a ajuns să terorizeze o clasă întreagă de . Aceștia refuză să mai meargă la școală, iar părinții nu știu ce să facă, scrie .

Ce s-a întâmplat

Mai mulți părinți și cadre didactice au atras atenția cu privire la comportamentul agresiv al uneia dintre eleve. Au fost făcute reclamații, însă violențele nu s-au oprit.

„Noi am cerut sprijinul şi am informat instituţiile cu care colaborăm în astfel de situaţii. Chiar a fost informat şi Ministerul Educaţiei”. „Dinainte să se întâmple primul incident, cu primul băieţel care are capul spart şi are copci, l-am anunţat pe domnul director că sunt probleme cu acestă fetiţă”. „Au ajuns copiii noştri să refuze să meargă la şcoală. Ca urmare, de trei zile nu merg la şcoală şi să vedem cât o să mai continue chestia asta”, au declarat părinţii.

Fetița a fost mutata la trei școli diferite, din cauza comportamentului. Cu toate acestea, o anchetă făcută de DGASPC a stabilit că fetița nu se încadrează în categoria de „copil cu probleme”.

„Am înţeles că învăţământul este un drept al copilului, dar cum o fetiţă are dreptul la învăţământ şi ceilalţi 19 au dreptul la învăţământ într-un mediu ok şi să nu fie traumatizaţi”. „Ba’ este bătută o fetiţă, ba’ se aduce foarfecă la şcoală este tunsă altă fetiţă. Nu cred că ar trebui 19 copii să fie duşi la psiholog, ca unul singur să fie ok”, mai spun părinţii.

Mama fetiței neagă situația și respinge toate măsurile propuse de autorități. Directorul școlii este de părere că dacă mama ar coopera, atunci „s-ar găsi soluţii de ameliorare a acestui comportament”.

Părinții fac presiuni asupra autorităţilor pentru a lua măsuri reale și nu își mai trimit copiii la școală.