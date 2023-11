O fetiță s-a înecat cu mâncare într-un supermarket din Suceava. Copila a fost salvată în ultima clipă de un medic aflat la cumpărături

Clipe de panică într-un supermarket din Suceava, după ce o fetiță în vârstă de 2 ani .

Se pare că micuța a fost salvată în ultima clipă de un medic ATI, aflat la cumpărături.

Fetiță salvată de un medic aflat la cumpărături

În momentul în care se pregătea să iasă din magazin, medicul a fost surprins de țipetele din jurul său. S-a întors imediat din drum și s-a îndreptat spre fetiță, care era întinsă pe o masă, .

În acea clipă a început procedurile de salvare și a reușit să elimine fragmentul de aliment care era blocat în căile respiratorii ale copilului, iar cea mică a început să își revină.

„Am întors-o, am lovit-o între omoplați și mă gândeam să încep masajul cardiac, dar a eliminat fragmentul de aliment și nu a mai fost necesar, a început să respire. Până au venit colegii de la Ambulanță am stat cu mâna pe puls și am supravegheat-o”, a spus Violeta Ștefan, medic ATI la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, notează .

De asemenea, copilul a fost transportat la spital pentru investigații, iar în acest moment este în afara oricărui pericol.