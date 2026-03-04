B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț să fugă cu banii furați dintr-o mănăstire (FOTO)

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 09:46
Jandarmerița a oprit hoțul. Sursa foto: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea / Facebook

O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț care a încercat să fugă cu banii sustrași dintr-o mănăstire.

Jandarmerița, la datorie și în timpul liber

S-a întâmplat duminică, 1 martie. Andreea era în timpul liber la Mănăstirea Surpatele, când o maică i-a spus că un bărbat fuge cu banii luați din cutia milei. Jandarmerița și-a alertat colegii aflați la serviciu și l-a oprit pe hoț. El i-a spus că are o armă asupra lui, ca s-o intimideze, dar tânăra nu s-a descurajat și a chemat și un echipaj de poliție. Până la urmă, hoțul a ajuns pe mâna agenților. El le-a spus că dificultățile financiare l-au forțat să sustragă banii din cutia milei. Suma a fost recuperată în totalitate.

„Aflată în timpul liber la Mănăstirea Surpatele, în jurul orei 17.00, aceasta a fost informată de o maică despre faptul că un bărbat a desfăcut cutia milei și a sustras banii din interior. Fără ezitare, Andreea l-a identificat și interceptat pe bărbatul de 45 de ani, din județul Iași, în timp ce încerca să părăsească zona, solicitând totodată sprijinul colegilor jandarmi aflați în serviciu.

În momentul interceptării, bărbatul a devenit agresiv verbal și a susținut că are asupra sa arme albe, încercând să o intimideze pentru a-și asigura scăparea. Pentru a preveni escaladarea situației, Andreea a solicitat sprijinul unei patrule din cadrul Poliției Orașului Băbeni, aflată în zonă.

Ulterior, s-a stabilit că acesta nu avea asupra sa arme albe, afirmația fiind făcută doar pentru a crea teamă.

Întreaga sumă de bani a fost recuperată și restituită conducerii mănăstirii, iar actele de sesizare au fost înaintate organelor de poliție pentru continuarea cercetărilor. Bărbatul a declarat jandarmilor că dificultățile financiare l-au determinat să comită fapta”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea, pe Facebook.

