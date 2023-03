O sibiancă de 22 de ani a creat un program special de recuperare pentru copii cu autism: „Calul este cel care mă ajută să creez o relație”

Andreea Șancu este o tânără de 22 de ani din Sibiu. De mai bine de o lună, aceasta are grijă de Roxet, un cal de patru ani blând și iubitor, care o ajută să implementeze un program de terapie pentru copiii cu autism, dar și pentru cei cu alte dizabilități. Andreea și-a trimis povestea pe site-ul „Totul despre mame” și a mărturisit că ea însăși a reușit să depășească anxietatea cu ajutorul cailor.

„Momentul în care am început să aprofundez și mai mult terapia”

În luna februarie a acestui an, părinții Andreei i-au făcut cadou pe Roxet, calul cu care ea deja lucra din luna mai a anului trecut, încercând diverse metode de terapie pentru copiii cu dizabilități.

„Noi lucram pe partea de dresaj. Eu am făcut o serie de cursuri la București, iar acolo am învățat mai multe despre ce înseamnă să lucrezi cu un cal în terapie. Apoi veneam acasă și exersam în fiecare zi ceea ce învățam la București. Abia în luna februarie a acestui an au reușit părinții mei să mi-l cumpere pe Roxet și să mi-l ofere cadou. A fost momentul în care am început să aprofundez și mai mult terapia”, povestește Andreea.

„Calul este cel care mă ajută să mă apropii de un copil cu autism”

Tânăra lucrează cu copii care au vârste între cinci și 16 ani. Sunt copii care se află în programul fundației UCOS sau copii veniți din alte județe ale țării în tabere, la Sibiu.

„Îmi dedic toată energia acestei terapii și este important că pe lângă faptul că pot să ajut oamenii ca ei să înțeleagă importanța cailor pentru acești copii, îi ajut atât pe partea socială, cât și pe partea neuro-musculară. Mulți copii se simt mult mai bine să se raporteze la un cal decât la o altă persoană. Mă refer aici la cei diagnosticați cu autism. Le este mult mai ușor să se deschidă.

Calul este cel care mă ajută să creez o relație și să mă apropii de un copil cu autism. Mulți dintre ei vin cu motivația de a călări, dar când ajung pe cal se uită la mine pentru a le conferi încrederea că sunt în siguranță. Este momentul în care eu lucrez cu ei, comunic cu ei”, povestește Andreea pentru

„Toate stilurile de terapie îi ajută”

Andreea este studentă la Facultatea de Psihologie. Tânăra a reușit să pună bazele unui program de hipoterapie, ceea ce înseamnă foarte mult pentru ea. Pe site-ul „Totul despre mame”, Andreea și-a împărtășit povestea, în care a descris cum a ajuns la Fundația Un Copil o Speranță (UCOS), cum a fost prima ei întâlnire cu un copil cu autism și cum a învățat să dorească cu adevărat să ajute oamenii prin terapia cu cai.

„Îmi doresc ca părinții care au copii cu autism să înțeleagă că toate stilurile de terapie îi ajută, dar fiecare copil este diferit și unii copii poate au nevoie de natură, în timp ce alții de stimularea proprioceptivă mai mult. Aici este modul în care ei ar trebui să se raporteze la acest fel de terapie. Este o terapie complementară care susține ceea ce copilul învață în cabinet. Aici copilul vine și-și emană din energie, fiindcă suntem în natură, nu este un spațiu pe care copilul să-l cunoască. Locația noastră este la Bradu. Avem dealuri, câmpie, pădure, animale în jurul nostru. Sunt copii foarte mulți aici”.