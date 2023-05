O șoferiță a fost amendată pentru că nu a plătit parcarea în timpul încărcării mașinii electrice. „Ajungem să plătim mai mult pe parcare decât dacă am fi plătit încărcarea la stație”

O șoferiță susține că din partea Primăriei Tulcea pentru că nu a achitat taxa de parcare în timpul în care și-a lăsat mașina la încărcat.

„Am avut neplăcuta surpriză să văd că am primit o amendă”

„În atenția ! În cursul zilei de 23.05.2023, am lăsat autoturismul marca Dacia Spring la încărcat timp de 2 ore, la stația de pe strada Isaccei, parcarea Casa Sindicatelor. La finalizarea timpului de încărcare când am venit sa scot mașina de la încărcat am avut neplăcuta surpriză să văd că am primit o amendă pentru oprirea/ staționarea fără plata parcării.

În condițiile în care, repet, mașina era pe locul de încărcare electrică la încărcat, după cum se observă și în poza făcută. Citind apoi regulamentul parcărilor publice am constat ca la art.6 alin. 2 este menționat ca „Locurile de parcare destinate autovehiculelor electrice care utilizează stațiile de reîncărcare sunt rezervate și semnalizare prin simboluri internaționale” și la art.7 alin 3 „deținătorii autovehiculelor electrice sunt obligați sa achite tariful de parcare aferent perioadei de staționare în parcările publice cu plată”, concluzia fiind că locurile de încărcare sunt considerate, locuri de parcare publice cu plată!!!! Astfel, de fiecare dată când vom merge să încărcăm mașinile pentru ca este nevoie ca să putem circula, va trebui sa plătim parcare și cum nu avem stații de încărcare rapidă și încărcarea durează pana la 12 ore o să ajungem să plătim mai mult pe parcare decât dacă am fi plătit încărcarea la stație”, a scris șoferița pe Facebook, potrivit .



Cum au reacționat oamenii la postarea femeii

După ce o femeie a făcut postarea, reacțiile internauților au venit imediat.

„Deci nu cred! O dată plătești încărcarea și mai trebuie sa plătești și parcarea… logica nu e, teoretic e spațiu pentru încărcare, practic parcare publică… în concluzie și eu pot parca acolo nu? Dacă plătesc”, a scris o femeie.

„Dacă tot nu plătiți încărcarea ca ceilalți participanți la trafic, mi se pare ok sa fiți taxați cumva. 18 lei pentru 12 h comparativ cu 448lei carburant pentru un plin de rezervor de 70 l. Totuși! Sa fim rezonabili”, a comentat un bărbat.

„De ce nu menționați că în Tulcea primăria oferă mai multe locuri de încărcare gratuite? Iar o încărcare 0-100% la acele încărcătoare durează aproximativ 5ore. Nu vreți să vă plătească ei că au onoarea să beneficiați de această facilitate?”