Orteze pentru pacienții Spitalului Focșani. Campionii Mondiali la robotică din România le-au creat

Mai mulți pasionați de , de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” din Focşani, au iniţiat un proiect inovator de printare 3D a unor reutilizabile. Ei le-au testat împreună cu medicii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) „Sf. Pantelimon” din Focşani, potrivit .

Orteze reutilizabile

Proiectul echipei de elevi AICitizens dorește să sprijine comunitatea locală prin soluţii medicale accesibile şi eficiente.

„Proiectul a pornit de la colaborarea internaţională cu echipele cu care am participat anul trecut la concursul de Robotică din Statele Unite. Am rămas în contact şi, în urma discuţiilor, a apărut ideea unei activităţi în comunitate. Prietenii noştri din străinătate aveau deja proiecte prin care realizau orteze pe care le trimiteau în ţările mai puţin dezvoltate. Am decis să aplicăm şi noi această idee”, a transmis Irina Curcă, elevă la Colegiul „Al. I. Cuza” din Focşani, pentru Agerpres, citat de Adevărul.

Inițial, ortezele urmau să fie donate în străinătate, însă ulterior, elevii au decis să le folosească pentru comunitatea locală care a fost mereu lângă ei, a mai spus eleva.

În total, elevii au printat aproximativ 100 de orteze utilizând imprimante 3D şi un material special care permite modelarea cu ajutorul căldurii.

„Plasticul folosit este special conceput pentru a putea fi modelat cu ajutorul căldurii, ceea ce îl face reutilizabil şi mai confortabil pentru pacienţi. Înlocuieşte cu succes gipsul care este folosit în prezent pentru imobilizarea membrelor. În plus, putem printa până la şapte orteze în acelaşi timp, în aproximativ două ore”, a explicat Irina Curcă.

Pasionații de robotică au avut sprijin din partea medicilor. Ei au primit feedback pentru îmbunătățirea modelelor.

„Medicii din spital au avut observaţii pertinente, având experienţă practică în utilizarea unor astfel de echipamente. Ne-au alocat din timpul lor, împreună am modificat şi îmbunătăţit modelele iniţiale. Lucrăm încă la imprimarea lor, iar săptămâna viitoare urmează să le testăm pentru a vedea dacă sunt viabile sau necesită alte ajustări”, a precizat Tudor Bernovici, un alt membru al echipei de robotică.

Elevii echipei AICitizens îşi propun să promoveze printarea 3D ca o soluţie viabilă în domeniul medical. Echipa s-a făcut remarcată anul trecut când a câștigat titlul mondial la campionatul ce s-a desfășurat la Houston, în SUA, în cadrul competiției „First Tech Challenge”.