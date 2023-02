Pățania unei orădence care și-a achiziționat un mop cu aburi: „Cum să îmi ceară atât de mulți bani? Își bat joc de noi!”

Marile magazine nu se îngrijorează de faptul că ar putea să își piardă clienții, astfel încât se comportă arogant cu aceștia, tratându-i ca pe niște datori. Aceasta este opinia orădencei Lenuța Dumitrescu, care a avut o experiență neplăcută cu un magazin de electrocasnice.

Pățania unei orădence care și-a achiziționat un mop cu aburi

Cu banii obținuți din pensie, Lenuța, care a fost economist, a dorit să își ușureze munca acasă și a cumpărat un mop electric cu aburi, pe 30 decembrie 2022.

„Asta am vrut eu să-mi iau, un mop cu aburi, să-mi fie mai ușor prin casă, și am strâns bani lună de lună, cum am putut”, a povestit orădeanca pentru .

Achiziția a costat-o 267,22 lei, produsul fiind la reducere și cu un preț întreg de 329,90 lei.

Încă de când a folosit mopul pentru prima oară, femeia a observat că, în urma lui, pe parchet, au rămas dâre de apă, dar a bănuit că situația este excepțională. Într-o altă zi, când a vrut din nou să spele pe jos, altă pățanie: micuțul dop de plastic al recipientului pentru apă, de unde aparatul își ia „materia primă”, s-a rupt în mâna ei.

„Când am încercat să-l închid, pur și simplu s-a rupt. Vă dați seama ce putere am putut avea eu în mâini, o pensionară cu diabet”, spune Lenuța Dumitrescu.

Pe 12 ianuarie, cu recipientul din plastic și cu capacul rupt, s-a dus la magazinul Altex, reclamând defecțiunea.

„Am cerut să-mi schimbe capacul sau recipientul. Au zis că înainte trebuie să-l trimită în service. Am înțeles, nu m-am opus”.

Defecțiunea s-a produs în urma unei folosiri necorespunzătoare

Pe 27 ianuarie, a fost chemată în magazin, ca să afle concluziile. A primit de la reprezentanții magazinului un proces verbal din care a aflat că defecțiunea s-a produs în urma unei folosiri necorespunzătoare, așa că reparația nu este suportată de garanție.

Asta n-a fost tot. Pensionara a aflat și că singura soluție este înlocuirea recipientului cu capac cu tot, ceea ce ar costa-o nu mai puțin de 164,01 lei. Adică mai mult de jumătate din prețul de achiziție al produsului!

„Cum să îmi ceară atât de mulți bani? Înțelegeam dacă ziceau 30, 40 de lei, chiar dacă nu e vina mea că s-a rupt dopul. Dar să plătesc încă 164 de lei ca să pot folosi un mop nou este revoltător. Își bat joc de noi!”, acuză orădeanca, pe bună dreptate.

A refuzat repararea produsului, cerând să returneze mopul și să își primească banii înapoi, ceea ce reprezentanții magazinului au refuzat. „Au zis că nu se poate, că produsul are defecțiune din cauza mea. Dar ce, îmi trebuia doctorat să folosesc un mop cu aburi? Într-adevăr, eu n-am doctorat, probabil trebuia să-l pun pe soțul meu să-l folosească, că el are doctorat, a predat și la Universitate”, zice Lenuța Dumitrescu.