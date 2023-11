Polițiștii vasluieni nu-l pot prinde pe cel mai neinspirat hoț din România. A spart o mașină pentru a fura 7 lei

Cel mai România le dă bătăi de cap polițiștilor vasluieni. Acesta a fost filmat în timp ce spărgea o mașină pentru a fura 7 lei.

Polițiștii nu-l pot prinde pe hoț

Oamenii legii pun că filmarea nu le este de folos și că ar fi fost bine ca proprietarul mașinii să aibă o cameră și în mașină, conform

Bărbatul a depus un efort mare pentru a Proprietarul mașinii a sunat la poliție când a văzut ce se întâmplă la autovehiculul său, iar polițiștii i-au spus că acel hoț nu va putea fi prins niciodată.

Aceștia au adăugat că filmarea pe care o are este degeaba, că nu le este de folos și că ar fi bine să aibă o cameră și în mașină, pentru a-l putea identifica mai ușor pe făptaș.

Cum a reacționat proprietarul mașinii

„Am înnebunit când polițiștii mi-au spus că nu-l pot prinde pe hoț, chiar dacă avem filmarea modului cum acesta a acționat, când ne-a spart mașina. Ne-a recomandat ca pe viitor să avem și cameră video în mașină, dacă vrem ca cei care sparg mașini să fie prinși.

Nu am mai avut cuvinte! Am plecat capul în jos și, sincer să vă spun, mâine aș pleca din România, dar mai am copilul care trebuie să ajungă să-și câștige pâinea singur și trebuie să-i fiu alături. O mai mare umilință ca aceasta, nu am mai avut parte”, a spus proprietarul mașinii.