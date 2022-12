Portul Constanța, record istoric al traficului de marfă. Florin Vizan: „În contextul actual, rolul strategic de hub de mărfuri regional a devenit mai pregnant ca niciodată, devenind o rută importantă, esențială

Multe țări au trebuit să își mute mărfurile prin Portul Constanța către și dinspre Ucraina.

Acest port românesc a beneficiat de finanțări publice și private semnificative de la izbucnirea războiului în Ucraina.

Record al traficului de marfă prin portul Constanța

CN APM, a raportat că 69,7 milioane de tone de marfă au fost transportate în primele 11 luni ale anului 2022 prin Portul Constanța. Este cu aproximativ 10% mai mult decât anul 2021, care a fost un an record pentru transport. .

„Pe baza rezultatelor de până în acest moment, 2022 reprezintă pentru Portul Constanța de trafic”, spune Florin Vizan, directorul general al CN APM, potrivit .

Peste 30% din toate mărfurile care circulă prin Portul Constanța sunt cereale. Această cantitate masivă de greutate depășește toate celelalte clase similare de mărfuri cu o marjă largă. Traficul de cereale al portului în primele 11 luni ale anului a totalizat peste 22 de milioane de tone. Egiptul, Iordania, Filipine, Arabia Saudita, Spania, Turcia, Israel, Sudan, Tunisia sunt principalele țări spre care s-au îndreptat transporturile de cereale.

CN APM susține că structurile de mărfuri ale porturilor maritime românești rămân neschimbate față de anul trecut. Îngrășămintele, minereurile de fier și produsele petroliere urmează cerealele în clasament. În ciuda acestui fapt, CN APM raportează că greutatea sa schimbat semnificativ pentru toate mărfurile.

Din totalul traficului, de aproape 70 milioane tone mărfuri, importul reprezintă peste 23 milioane tone, exportul peste 22 milioane tone, tranzitul – 20,5 milioane tone, cabotajul circa 4 milioane tone. Țările aflate în topul importurilor sunt: Turcia, Brazilia, Grecia, Georgia, Ucraina, Italia. La capitolul exporturi, țările aflate în top sunt: Egipt, Spania, Turcia, Iordania, Iran, Olanda, Algeria, SUA, Maroc.

„În contextul actual, rolul strategic al Portului Constanța de hub de mărfuri regional a devenit mai pregnant ca niciodată, devenind o rută importantă, esențială, a traficului de mărfuri în zonă. Portul Constanța a devenit un nod maritim vital pentru legătura între Europa de Vest și Est-Centrală cu Asia Centrală, Orientul Îndepărtat și Africa de Nord. Importanța portului este dată inclusiv de conexiunile strategice navale cu Dunărea, dar și feroviare sau rutiere”, adaugă Florin Vizan.

Pe relația cu Ucraina, de la începutul războiului până în prezent, traficul total de mărfuri a fost de circa 10 milioane tone mărfuri, din care traficul de cereale înregistrează 7 milioane tone.

Guvernul României și Administrația Porturilor au investit în acest an în creșterea capacității portuare. În plus, companiile implicate în activitatea portuară și-au sporit semnificativ investițiile. Printre proiectele pe care le discutăm în această listă se numără modernizarea sistemelor de distribuție a energiei electrice și a serviciilor publice. În plus, sunt menționate proiecte de modernizare a sistemelor rutiere și feroviare din zona portuară.

În domeniul investițiilor private, în Portul Constanța se amenajează un terminal RORO și unul cargo, proiect în valoare de 75 de milioane de euro realizat de compania DP World.