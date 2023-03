Povestea familiei Janssen: Adina și Wouter au revenit în România ca să plece cu bicicletele 3.500 de km

Sibianca Adina Janssen-Țintea și soțul ei olandez, Wouter, care sunt pasionați de ciclism, au decis să se întoarcă acasă în România după petrecerea a mai bine de 20 de ani în Olanda. Cei doi locuiesc în prezent în Șura Mare și sunt implicați în proiecte de voluntariat prin ong-ul EUphemia, care promovează dezvoltarea de servicii și activități sociale, culturale, educaționale și sportive.

Cei doi vor pleca într-o aventură de-a lungul a 3.500 de kilometri

Pe 23 mai, cei doi vor pleca într-o aventură de-a lungul a 3.500 de kilometri, cu bicicleta, din Sibiu până în Olanda, cu 39 de opriri, dorind să promoveze dezvoltarea durabilă. Adina are 45 de ani, iar Wouter 50 de ani.

„Eu m-am născut la Sibiu, dar după terminarea studiilor universitare dragostea m-a dus pe meleaguri olandeze. Și acum, după 20 de ani, m-am întors acasă împreună cu soțul meu”, a spus Adina pentru .

În 2014, în urma unei perioade dificile din viața lor, Adina și Wouter s-au urcat pe bicicletă și au plecat din Olanda în Spania, la Santiago de Compostela.

„Pentru noi acel drum a fost o căutare de noi orizonturi, o resetare a vieții noastre. Soțul meu a spus că și-ar dori foarte mult să devină antreprenor și i-a venit ideea să deschidă o pensiune în România. Așa a decis ca în 2017 să se mute la Sibiu, eu încă locuiam în Olanda.

Aveam casa, am investit întotdeauna cu ideea că atunci când ieșim la pensie în Olanda ne vom muta în România și ne-am dorit să avem aici o pensiune. Soțul meu spune că țara este foarte frumoasă, așa a și scris în planul de business, că acesta este scopul business-ului lui, să arate turiștilor, dar și prietenilor noștri ce se poate face aici, cât de frumoasă este țara.”

Adina povestește că în Olanda pasiunea pentru ciclism a putut fi transformată și într-o acțiune de caritate pentru că au ajutat la strângerea de fonduri pentru diferite ONG-uri.

„Am făcut un ciclism de caritate, îi spun eu. Mergeam cu bicicleta și strângeam fonduri pe care le donam diferitelor fundații. De exemplu, am participat la Alpe d’HuZes, cel mai mare eveniment sportiv olandez care se ține în străinătate, în Franța. La evenimentul respectiv, fiecare participant avea o datorie morală, să strângă cel puțin 2.500 de euro pe care să-i doneze fundației pentru lupta împotriva cancerului.

Făceam tot felul de idei creative, să ceri omului bani este foarte dificil, și mai ales să găsești sponsori. În primul an ne-am dus la un țăran care avea o livadă de mere, am găsit un producător care făcea suc de mere, am făcut cu el suc de mere. Prețul de producție era 5 euro și vindeam cu zece euro cutia de suc, așa am strâns bănuții”, a mai explicat Adina.

Soțul Adinei s-a întors la Sibiu și a construit o pensiune în Șura Mare

În anul 2017 soțul Adinei s-a întors la Sibiu și a construit o pensiune în Șura Mare. Trei ani mai târziu, Adina avea să-l însoțească.

„Am lucrat în Olanda 20 de ani în locații administrative, la primării, pe domeniul de information management, am fost șef de departament la primăria ‘s-Hertogenbosch. Este un oraș cam de mărimea Sibiului. Eram responsabilă pentru proiectele de digitalizare a proceselor din primărie. Soțul meu m-a convins pe mine să revin, se mutase din 2017 la Șura Mare unde a deschis o pensiune micuță.

În 2019 terminasem în Olanda Programare Neurolingvistocă (NLP) și mă gândeam că după trei – patru ani mă voi întoarce în România. Unul dintre motivele principale au fost părinții, mai bine de 20 de ani am trăit departe de casă, mi-am dorit cât mai sunt ei sănătoși, să-mi petrec timpul cu ei. A venit COVID-ul, tatăl meu s-a îmbolnăvit, a fost printre primii pacienți de la ATI și le sunt foarte recunoscătoare medicilor pentru că l-au salvat.

Când am văzut situația, m-am gândit de ce să mai aștept atât de mult timp. Am mai lucrat un an de zile din România pentru primăria din Olanda și mi-am dat demisia de acolo. Mi-am deschis anul trecut și o firmă de management și coaching, iar soțul meu este este broker de asigurări în continuare pentru o firmă din Olanda ”, a mai detaliat Adina pentru

După 20 de ani a regăsit Sibiul schimbat în bine

După 20 de ani a regăsit Sibiul schimbat în bine și spune că trăiește o altfel de viață. Vede dorință de implicare din partea oamenilor și acest lucru o bucură.

„În Olanda mi-am făcut rădăcini, mă simțeam acasă, aveam noi prieteni, aveam foarte multe activități la care participam, dar familia nu era alături de mine. După 20 de ani Sibiul s-a schimbat foarte mult și s-a schimbat în bine.

Sincer, acest lucru a fost pentru mine minunat, să mă întorc după atâția ani și să văd niște lucruri extraordinare, niște oameni extraordinari. Este altfel de viață aici”, a mai povestit sibianca.

Proiectul Cycle4GlobalGoals, prin care Adina și Wouter vor pedala 3.500 de kilometri este realizat în colaborare cu autorități locale, ong-uri și IMM-uri din țările traversate pentru a crea și mai multă conștientizare și acțiune pentru Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă.

Turul cu bicicleta începe la Sibiu pe 23 mai 2023 și se va termina în Deventer (Olanda) pe 6 iulie 2023. Inițiatorii proiectului Cycle4GlobalGoals spun că doresc să conecteze și mai mult Europa de Est și de Vest, printr-un mod sportiv, dar mai presus de toate sustenabil. Legătura devine și mai simbolică, deoarece orașele partenere de lungă durată Sibiu și Deventer sunt începutul și sfârșitul acestei călătorii.

„Turul acesta este un vis pentru noi. Vom avea 39 de etape și în fiecare zi ne oprim într-o localitate. Noi deja am trimis corespondență personală la toți primarii din toate orașele pe care le luăm la rând. Am rugat primarii ca în ziua respectivă, când trecem prin localitate, să prezinte evenimentul pentru ca locuitorii care doresc să ni se alăture proiectului, să meargă împreună cu noi o bucată de drum.

Noi vrem să povestim cu oamenii despre ce este dezvoltarea durabilă, să explicăm un pic despre ce este concret. Le-am cerut primarilor să ne pună în legătură cu cel puțin o organizație sau o companie care are deja o soluție pe dezvoltarea durabilă”, mai spune Adina despre proiect.