Povestea tulburătoare a unei ieșence. Tânăra și-a căutat cu disperare mama care a abandonat-o la naștere: „La 17 ani, sigur, impactul ar fi fost mai mare”

După 14 ani de căutări, Alina Elena Pâșu, o tânără din Iași, și-a întâlnit, în sfârșit, mama biologică. Ieșeanca a fost dată spre adopție la vârsta de 2 ani și crescută de o profesoară. însă relația între cele două a fost rece.

Tânăra visa să facă cunoștință cu mama ei biologică

Tânăra și-a căutat cu disperare mama care a abandonat-o la naștere. În luna octombrie 2022, aceasta și-a cunoscut, în sfârșit, mama biologică, după 14 ani de căutări.

Întâlnirea a fost emoționantă, dar tânăra mărturisește că i-ar fi plăcut să o cunoască pe cea care i-a dat viață mai devreme. Deși acum este mamă la rândul său, să-și cunoască mama naturală a fost unul dintre cele mai mari visuri, notează

„Mi-am găsit mama, este din comuna Bălțați. Am înțeles că o soră de-ale mamei a contactat-o pe doamna care s-a ocupat de dosarul meu și așa am luat legătura cu ea. Eu zic că, într-un fel, e cam târziu. Am încercat să fac demersurile când aveam 17 ani și 3 luni, dar nu aveam resurse, erau alte metode atunci și am renunțat. Acum am 31 de ani, sunt altfel, sunt matură, am un bebe, impactul nu a mai fost atât de mare, însă mama a plâns când m-a văzut.

La 17 ani, sigur, impactul ar fi fost mai mare, acum nu a mai fost emoția aia. Când mi s-a confirmat că sunt înfiată am plâns. Am cerut să-mi explice motivele pentru care m-a abandonat, dar mama adoptivă spune o chestie, mama mea naturală spune total altceva. Pe cine să cred? Nu am unde să verific. Angajații de la căminul unde am fost lăsată e posibil să fie pensionați, bunici naturali nu am, au murit.

Într-adevăr, dacă putea și dacă voia, putea să mă caute, dar, din câte am înțeles de la ea, mama adoptivă i-a interzis. Mama adoptivă neagă, spune că ar fi putut să vină să mă vadă. Adevărul nu am de unde să-l știu, le-am acceptat pe amândouă”, a mărturisit Alina Elena Pâșu.

Mama tinerei s-a mutat în Verona

Alina a mai povestit că vorbește aproape zilnic cu mama sa biologică, îi trimite poze și chiar plănuiesc, în ciuda distanței care le desparte, să facă în așa fel încât să se viziteze.

„Vorbim aproape zilnic prin mesaje, am și sunat-o de câteva ori. Ținem legătura, îi trimit poze cu nepoata. Partea proastă este că ea stă în Verona și nu vine prea des în România. Eu m-am mutat în Timișoara, deoarece soțul și-a găsit aici un serviciu mai bine plătit și, fiind în concediu de creștere a copilului, am putut să ne mutăm cu ușurință. Nu știu cât o să poată să vină mama naturală în Timișoara. A zis că o să mă viziteze, dar n-o forțez”, a adăugat Alina Elena Pâșu.