Povestea unui tânăr care a renunțat la facultatea din Olanda și a descoperit pasiunea pentru manichiură: „Mi-a fost ușor să atrag cliente”

Mircea Bandrabur are 20 de ani și este îndrăgostit de meseria sa de tehnician de unghii. El își dorește să devină unul dintre cei mai apreciați specialiști din România. Chiar dacă unii ar putea considera că este un intrus într-o lume dominată de femei, Mircea a reușit să câștige încrederea clientelor care revin periodic la el pentru a-și face manichiura, notează

Motivul pentru care a decis să lucreze în industria frumuseții

Acum un an, Mircea Bandrabur a descoperit pasiunea pentru manichiura, atunci când studia în Olanda. După ce a absolvit câteva cursuri de formare, în octombrie 2022, a început să lucreze ca tehnician de unghii.

„Mi-am descoperit cea mai mare pasiune, unghiile, în urmă cu un an, când eram student în Olanda. Acolo m-am dus la un salon și mi-am făcut manichiura pentru prima dată. Am fost fascinat de proces, iar în zilele care au urmat mă gândeam continuu la ce ar fi dacă aș practica și eu această meserie. Mi-am făcut curaj și m-am întors în țară pentru a face un curs de unghii.

Acolo am realizat cât de mult îmi place această meserie, iar trainer-ul meu m-a făcut să îmi dau seama câte are de oferit acest domeniu. Cu cât descopeream mai multe despre oportunități, idealurile mele prindeau contur. Astfel, am renunțat la a studia în Olanda, iar din octombrie 2022 mi-am început activitatea ca tehnician.

Chiar dacă este un domeniu în care predomină sexul feminin, am considerat că este un avantaj să fii bărbat, este ceva mai rar întâlnit, fapt ce sporește curiozitatea și atrage atenția. Ca dovadă, prin intermediul promovării pe TikTok mi-a fost ușor să atrag cliente”, a povestit tânărul, citat de

Provocări și vorbe rele

Mircea spune că, deși a primit sprijinul părinților săi, au existat și persoane care au încercat să-l împiedice și să-l facă să creadă că acest domeniu nu i se potrivește. Tânărul creează modele unice pentru doamne și domnișoare, în plus este și un bun consilier, asta face ca clientele să revină mereu la el pentru manichiură.

„Am avut parte de susținere din partea părinților mei, le sunt foarte recunoscător pentru asta, m-au încurajat să continui și cu facultatea. Prietenii mei, de asemenea, mi-au fost alături, dar bineînțeles că au fost și guri rele, dar cine le ascultă? Eu clar nu. Consider că manichiura și unghiile tehnice sunt pentru oricine. Am clienți de orice gen și sunt recunoscător pentru asta.

Mă consider o persoană cu carismă și un bun sfătuitor, aceste calități m-au pus deseori în rolul de psiholog față de clientele mele, dar ce le face să rămână fidele este faptul că atunci când le fac unghii nu sunt nevoite să vină cu un model, pentru că de fiecare dată creăm un design unic”, a explicat Mircea Bandrabur.