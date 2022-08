Prețuri piperate în Mamaia? Ce reacție a avut un turist american, care a plătit 60 de lei pentru un sandwich și o cafea

Un turist american a postat, pe contul său de TikTok, un clip în care arată ce mic dejun a comandat la o terasă din stațiunea Mamaia.

Pentru unii turiști, prețurile de pe litoralul românesc sunt exagerate, iar pentru turiștii români, din contra, sunt chiar mici. Astfel, turistul spune că a plătit pentru micul dejun echivalentul a 12 dolari (60 de lei).

„Devine deja jenant când mă tot întrebați de ce prefer România în detrimentul Statelor Unite”, a scris el drept comentariu la clipul video. Fraza denotă faptul că prețurile în SUA sunt mult peste cele din România.

Oh! There is a French croissant missing from the video, which came 5 minutes later, since they make their own croissants fresh straight of the oven 🥐🇷🇴🇫🇷