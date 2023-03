Prima școală independentă energetic din Moldova se află într-o comună din Bacău: „Acum avem o economie foarte mare”

Prima și singura școală din Moldova care este independentă din punct de vedere energetic se află într-o comună din Bacău.

Școala are acum o economie mai mare

Este vorba despre Școala Gimnazială Măgirești din județul Bacău. Aceasta deservește mai bine de 100 de elevi și face parte dintr-o comunitate cu aproximativ 4.000 de locuitori.

Școala beneficiază de un proiect privat în ceea ce privește energia electrică.

Primarul comunei Măgărești, Câdă Ionică, susține că nevoia de economie este mare, întrucât bugetele sunt mici. Inspirat din experiențele proprietarilor particulari care au putut aplica la Agenția pentru Mediu pentru panouri fotovoltaice, acesta a reușit să beneficieze de o sponsorizare și a instalat panouri fotovoltaice pe corpul clădirii unității de învățământ, potrivit .

Edilul spune că economia este foarte mare.

„Avem nevoie să facem economie, întrucât bugetele sunt mai mici. Văzând experiența proprietarilor particulari care au putut aplica la Agenția Fondului pentru Mediu pentru amplasarea de panouri fotovoltaice în gospodării, iar facturile dumnealor acum sunt mici, chiar spre zero, am beneficiat de o sponsorizare și am instalat panouri fotovoltaice pe un corp al clădirii, Școlii Măgirești unde acum avem o economie foarte mare”, a declarat primarul comunei Măgărești, Câdă Ionică.