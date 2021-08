Salvamarii bătuți de plaja de la Eforie Nord, mărturii după atacul turiștilor: M-a lovit în tâmplă și am căzut. Mi-au fracturat antebrațul

În cursul zilei de duminică, doi salvamari au fost bătuți de un grup de turiști din București, pe plaja de la Eforie Nord. În urma incidentului, polițiștii constănțeni au audiat șase turiștii, care au fost implicați în violențele de pe plajă.

Cei doi salvamari, în vârstă de 44, respectiv 46 de ani au ajuns la Spitalul Județean Constanța în urma evenimentului, iar alți doi turiști s-au plâns că acuză dureri.

Cei doi salvamari, agresați pe plaja din Eforie Nord prezentau mai multe plăgi în zona capului, fracturi și umăr dizlocat.

Salvamarii din Eforie Nord, mărturii cutremurătoare după bătaia de pe plajă

Șeful salvamarilor din Eforie Nord a ținut să precizeze că turiștii erau puși pe scandal, iar violențele ar fi pornit de la faptul că turiștii s-au declarat deranjați de ATV-ul cu care salvamarii mergeau pe plaja din stațiune.

„S-a dat prin stație o intervenție pe plajă. Când am ajuns acolo, erau nişte turişti care cu o zi înainte îl înjuraseră pe salvamarul care a trecut cu ATV-ul pe acolo în patrulă. Atunci au plecat de pe plajă ca şi cum toate erau bune, doar că au venit a doua zi puşi pe scandal”, a spus unul dintre salvamari pentru Adevărul.

„Mi-au fracturat antebrațul”

Șeful salvamarilor din Eforie Nord, Gheorghe Vătămănescu a povestit că a mers să îl salveze pe colegul său din mijlocul bătăii, dar s-a ales cu o lovitură în zona tâmplei și cu un umăr dizlocat.

„Când am ajuns acolo erau şase persoane care îl fugăreau pe plajă pe colegul meu. Am încercat să intervin, le-am spus să se calmeze, să-mi spună ce i-a deranjat. A sărit pe mine unul, pe la spate, m-a luat de gât, altul a venit din faţă şi m-a lovit în tâmplă şi am căzut. Când mi-am revenit şi am vrut să mă ridic am văzut că urma să mă lovească din nou şi am băgat mâna pentru a mă proteja. Mi-a fracturat antebraţul”, a mai precizat el, pentru sursa citată mai sus.

În acest caz, IPJ Constanța a deschis o anchetă.

Bătaie între un grup de turiști și salvamari, duminică, în stațiunea Eforie Nord

„Astăzi, în jurul orei 17.30, poliţiştii constănţeni au fost sesizaţi cu privire la producerea unei altercaţii între mai multe persoane, în staţiunea Eforie Nord. La faţa locului, din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că incidentul s-ar fi produs între un grup de turişti şi salvamari”, a transmis IPJ Constanţa, potrivit sursei citate mai sus.

Patru turiști au fost duși la Poliția Eforie pentru audieri. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în condițiile în care un turist a fost lovit la cap, iar salvamarii au suferit, după caz, o plagă la cap, o fractură la brațul stâng și un umăr dislocat.