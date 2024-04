Scandal la o școală din Oradea: Elevele cu dizabilități au interzis să vină la școală în timpul menstruației

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont din Oradea a emis o hotărâre care interzice elevelor cu dizabilități severe să vină la școală în timpul menstruației.

Decizia a provocat indignare din partea părinților, care consideră că dreptul la al elevelor este încălcat în mod grav.

Decizia controversată a Consiliului de Administrație

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont are 338 de elevi cu dizabilități. Dintre aceștia, 23 nu mai au voie să participe la ore în timpul menstruației, potrivit

Consiliul de Administrație al centrului a emis pe 27 septembrie 2023 o hotărâre şocantă, ce prevede ca „elevele cu DMS (Deficienţă Mintală Severă), în perioada menstruaţiei, să fie ţinute la domiciliu”.

Reacția directorului școlii și a părinților

„Ce este mai important? Sănătatea copilului sau faptul că stă într-o bancă?”, a declarat directoarea centrului școlar, Lăcrimioara Șipoș, referindu-se la situația elevelor care participau la ore în timpul menstruației.

„Noi suntem mulţumiţi de şcoală, n-au fost niciodată probleme, iar fiicei noastre îi place acolo. La începutul anului şcolar am găsit-o într-o zi pătată de sânge şi cu absorbantul neschimbat, dar am crezut că a fost un incident înainte să o luăm noi de la şcoală. Dar pe 14 martie, când am anunţat-o pe dirigintă că fetei i-a venit menstruaţia, ne-a trimis hotărârea, anunţându-ne că trebuie să o ţinem acasă. Cum? Ar trebui să-mi iau concediu, ea nu poate sta singură!”, a transmis părintele unei eleve de gimnaziu.

Decizia Consiliului de Administrație a fost argumentată de , care a transmis că decizia a venit în urma unui caz particular al unei eleve, care în timpul menstruației nu putea fi oprită să-și bage mâinile în scutec.

„A fost o decizie luată după mai multe discuţii şi consultări. S-au plâns cadrele didactice de situaţia respectivă, s-au plâns şi infirmierele că pe lângă câte au de făcut nu este OK să facă şi lucrul acesta, au fost şi alţi părinţi care au spus că nu li se pare în regulă ca copiii lor să fie supuşi unui astfel de risc”, a declarat Lăcrămioara Șipoș.