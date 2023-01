Șocul trăit de o ieșeancă: A vrut să cumpere prăjituri, dar ceea ce a descoperit pe eticheta produsului a lăsat-o fără cuvinte

O polițistă din Iași a întâmpinat o situație neplăcută atunci când a încercat să cumpere produse de la magazinul Kaufland. Aceasta a observat că unul dintre produsele puse la vânzare era expirat și a atenționat angajații companiei, dar aceștia au ignorat-o. Polițista dorește să depună o plângere la Oficiul pentru Protecția Consumatorului din cauza acestui comportament superficial, notează

Produsul expirat pe raftul de la Kaufland

O polițistă din Iași a trecut printr-o experiență neplăcută atunci când a făcut cumpărături la magazinul Kaufland. Femeia, care dorește să rămână anonimă din cauza faptului că lucrează în sistemul public, a povestit despre ce s-a întâmplat în supermarketul din Iași.

„Astăzi (n.r. – 18 ianuarie 2023), la ora 11:25 am fost la magazinul Kaufland. La raionul cu dulciuri am văzut o prăjitură cu cremă de pere. Am vrut să o pun în coș, dar când am verificat data expirării am văzut că produsul era expirat de pe data de 17 decembrie 2022.

M-am dus la centrul de informații de la magazin și cei de acolo mi-au zis că femeia care se ocupă de raion este în concediu medical. Am rămas fără cuvinte. O să depun reclamație la OPC (n.r. – Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor)”, susține femeia nemulțumită.

Mai multe persoane i-au sugerat să depună o plângere la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor din Iași. Aceasta nu este prima dată când ieșenii au reclamat nereguli legate de magazinele Kaufland.

Cumpărături cu surprize

De exemplu, un ieșean a cumpărat o cutie de fasole, dar a descoperit că aceasta era goală. În unele cazuri, ieșenii au dat în judecată magazinul Kaufland și au obținut despăgubiri.

Kaufland este prezent în România din 2005 și este cel mai mare lanț de hipermarketuri din țară, cu o cifră de afaceri de 2,4 miliarde de euro în 2019. Supermarketurile Kaufland din Iași angajează în medie 150 de persoane.