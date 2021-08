Spitalul modular de COVID-19, de la Timișoara va fi redeschis după ce numărul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut. Spitalul funcționează ca secție externă a Spitlului Militar din Timișoara și este amenajat pe locul unui stadion de fotbal.

În prezent, județul Timiș este pe locul doi la numărul de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, după București.

Spitalul modular din Timișoara, redeschis după creșterea numărului de cazuri de COVID-19

„În contextul creșterii constante a numărului de cazuri și a numărului de persoane ce necesită spitalizare, s-a procedat la reoperaționalizarea acestui spital modular, fiind operaționalizate începând de astăzi cele 10 paturi în cadrul secției ATI și 10 paturi pe secția infecțioase, paturi non ATI. În funcție de evoluția pandemiei și de necesarul de paturi în spitale, SMMIT va reoperaționaliza și alte paturi non ATI, la nevoie putând să fie operaționalizate toate cele 54 de paturi non ATI existente”, a anunțat prefectul județului Timiș, Zoltan Nemeth, potrivit Tion.ro.

Spitalul modular de la Timișoara a fost deschis în luna martie a acestui an, atunci când s-a amenajat o instalație de oxigen care să deservească 64 de paturi pentru pacienții bolnavi de COVID-19.

Secția modulară este dotată și cu 10 paturi de ATI.

Situația cazurilor de COVID-19 în Timiș

Marți dimineața, la ora 8, în secțiile de ATI din Timișoara erau internate 16 persoane, dintre aceștia 13 pacienți erau diagnosticați cu COVID-19, iar alți trei erau suspecți.

În județ sunt disponibile, în total, 29 de paturi de ATI.