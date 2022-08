Stațiunea de pe litoralul românesc, nerecomandată pentru familiile cu copii: „Mi-am făcut răni incredibile”

Sezonul estival se apropie cu pași mari de final, însă chiar și așa mulți român vor lua cu asalt stațiunile de la malul mării și în luna septembrie. Printre aceștia se află și multe familii cu copii mici, care optează pentru lunile de toamnă, când vremea este mai blândă, aglomerația nu mai este atât de mare, iar prețurile încep să scadă.

a fost, de departe, stațiunea vedetă a acestui an, luată cu asalt de mii de turiști din toate colțurile țării. Mamaia nu a mai stârnit interesul din anii precedenți și, în lipsa altor variante mai bune, Eforie Nord a însemnat stațiunea cu cel mai ridicat grad de ocupare.

Chiar și așa, condițiile lasă de dorit, iar românii care și-au încheiat deja vacanța în această stațiune nu vin cu un feed-back bun, acuzând autoritățile de lipsă de interes față de turiști, scrie .

Eforie Nord, precum pomul lăudat

Deși a fost lăufată în numeroase rânduri, Eforie aduce dezamăgire în rândul celor care aleg să își petreacă acolo vacanța. Este și cazul unei românce care a povestit experiența mai puțin plăcută prin care a trecut într-un concediu, cu un copil mic.

Femeia a împărtășit pe un grup de Facebook, cu recenzii despre vacanțe, faptul că stațiunea Eforie Nord nu reprezintă o variantă potrivită pentru familiile cu copii.

„Nu recomand concediu de familie cu copil mic în Eforie Nord sub nicio formă. Nu ai acces cu căruciorul peste tot, pe plajă trebuie să cobori scări și pe unde se poate coborî e îmbulzeală mare sau trec mașini.

E foarte multă lume, manele pe plajă, șezlonguri atât de apropiate de mal încât își bagă ăia picioarele în apă (imaginați-vă cu cărucior într-o mână, copilul în alta, trecând prin apă, că nu poți să treci de șezlong).

Te obligă să iei 2 șezlonguri, adică 100 lei la zi, loc de cearşaf, cum zic ei, doar dacă te duci cu noaptea în cap, că toți stau îmbulziți.

Străzile, vai de ele străzi. Jeg, PET-uri sparte. Ce mai! O adevărată splendoare să umbli cu căruciorul. Pe faleză, , plus manele sau sârbe aferente.

Unde a meritat e la centru de recuperare Techirghiol! Acolo un mare DA. 30 lei intrarea sau 10 intrări la 200 lei.

Șezlong inclus, dușuri, apă sărată caldă, nămol. Apropo, pe plajă dacă vrei să te duşezi e 5 lei taxa, mi-am făcut niște răni incredibile de la nisipul ăla la degete.

Nu recomand această stațiune pentru o familie cu copil mic.

Acum, noi nu ne-am dus la ultra all inclusive. Mai mult pentru copil să vadă marea, să se joace în apă și nisip.

, deși cam departe, însă asta deja ne-am asumat. Sper că a ajutat această recenzie”, a scris românca pe pagina Vacanțe do it yourself, pe Facebook.