Turist din Eforie Nord, îngrozit de ceea ce a găsit în farfurie. Și-a comandat o salată, dar nu a putut să mănânce până la final

Un turist român a avut parte de o surpriză neplăcută într-un restaurant din Eforie Nord. Când i-a ajuns porția cu mâncare, s-a scârbit de ceea ce a găsit în farfurie și a plecat din local, după ce a fost tratat execrabil. Bărbatul a împărtășit experiența nefericită pe internet.

În salata comandată, turistul a găsit un fir de păr. Niciun angajat al localului nu și-a cerut scuze și mai mult, clientul a fost pus să plătească ceea ce a comandat.

„Un restaurant, dacă îl pot numi așa, de o speță foarte joasă. Am venit și eu de la plajă cu poftă de a manca ceva „ușor”, așa că am găsit locul acesta unde pot servi ceva și m-am decis să comand o salată italiană. Nu am mâncat nici jumătate din ea, și printre legume, am zărit un fir de păr, am chemat chelnerița care mi-a adus salata la masa și am reclamat ce am găsit în ea, spune că este vina bucătarului și îmi ia salata de la masă, aștept 5 minute, aștept 10 minute, aștept 15 minute și nu mai vine.

Într-un final îi cer nota de plată, mi-o aduce și mă gândeam că ori îmi aduce o altă salata ori scade prețul ei din nota de plată, ei bine… Nu. Nu mă deranjează că am dat 25 de lei pe o salată cu fire de par în ea, pentru ca nu stăteam în baza a 25 de lei… Dar gestul…. Și igiena lasă de dorit”, a povestit turistul, pe pagina sa de Facbeook.