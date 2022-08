Ultima zi de weekend a semănat cu un început de vacanță. Un turist a căutat mai mult de 4 ore un loc de plajă

În ultima zi a weekend-ului, plaja a fost la mare căutare, astfel încât atmosfera de pe litoral semăna cu un început de vacanță. Pe plaja din Eforie, turiștii și-au găsit cu greu loc să-și aștearnă prosoapele și să-și deschidă umbrelele.

La mare a fost aglomerat în ultima zi de weekend

Toți care nu au apucat să se odihnească , au profitat de zilele libere. Peste 40.000 de oaspeți au fost înregistrați în stațiunile din țară. Acest număr a fost și datorită prețurilor mai mici.

La prânz, plaja din Eforie Nord era plină. Turiștii au pus prosoapele oriunde vedeau o bucățică de nisip. Unii dintre ei au prins loc chiar pe mal, aproape cu picioarele în apă, relatează

Un tânăr a fost prins de provocări în perioada aglomerată. El a căutat de dimineață, timp de aproape 5 ore, un loc de plajă.

„Păi în jur de patru ore și jumătate. Da, căci am tot căutat, că am fost și pe partea cealaltă și nu am găsit loc. Am ajuns pe la 10 dimineața și nu era loc”

Nu era spațiu nici în apă

În unele momente, turiștii nu găseau loc nici în apă, pentru a se răcori puțin.

„Oameni mulți în apă, distracție, marea este liniștită. Cred că o să mai fie weekendul următor tot așa aglomerat”, a spus administratorul plajei.

În pofida faptului că aglomerația a stricat puțin farmecul unei escapade reușite pe litoral, amintire de la mare, majoritatea făcând fotografii cu ATV-ul salvamarilor.

Potrivit agențiilor de turism, peste 40.000 de vizitatori au fost, în acest weekend, în Eforie Nord. Stațiunea a fost printre cele mai căutate.

„Este mai ieftin prețuri mai mici. Pentru cazări acum poți să găsești și la 70 de lei, mâncarea prețuri mici”, a menționat o tânără.

Seara, deja drumul a fost prins de aglomerație. Traficul de pe Autostrada Soarelui a fost supravegheat de poliție din elicopter.