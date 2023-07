Un agent de poliție a fost prins de colegii săi când lua mită / Ce a promis în schimbul sumei de 500 de euro

Un agent de poliție din Dărmănești, Bacău, a fost prins de colegii săi când lua mită. El a fost plasat sub control judiciar, sub acuzația că a luat mită pentru a soluționa mai repede dosarul unui șofer prins sub influența alcoolului la volan.

I.M.C, agentul șef principal de poliție, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind anchetat sub suspiciunea de luare de mită.

Agent de poliție din Bacău, prins când lua mită

„Pe 28 martie 2023, în intervalul orar 11.00-13.00, agentul șef principal I.M.C din cadrul Poliției Dărmănești-Compartimentul rutier s-a întâlnit cu Ș.C., de la care a primit suma de 500 euro pentru a urgenta soluționarea dosarului penal în care Ș.C era cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și care se afla în instrumentarea polițistului”, au stabilit anchetatorii.

Cercetările în cazul bărbatului au fost efectuate cu ajutorul lucrătorilor din Direcției Generale Anticorupție Bacău și al Biroului Operațiuni Speciale Bacău, potrivit .

În 2021, alți șase angenți de poliție din Dărmănești au fost prinși când cereau mită de la șoferii care încălcau legea, pentru a da uitării contravențiile constatate.