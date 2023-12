Un polițist din Vaslui a fost depistat conducând o motocicletă sub influența drogurilor / Rezultat pozitiv la două substanțe psihoactive

Un bărbat în vârstă de 23 de ani, polițist în cadrul IPJ Vaslui, a fost depistat de colegii de la Serviciu Rutier care desfășurau o acțiune pe linia depistării șoferilor care conduc sub influența drogurilor, conform informațiilor comunicate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vaslui.

Polițist din cadrul IPJ Vaslui, depistat sub influența drogurilor în timp ce conducea o motocicletă

Bărbatul a fost oprit la control pe drumul național 15D luni după-amiaza, 18 septembrie. Acesta conducea o motocicletă care era înmatriculată provizoriu în municipiul București.

„În urma testării cu aparatul drug-test, a fost înregistrat rezultat pozitiv la două substanțe psihoactive”, au transmis oficialii IPJ Vaslui, fără să indice substanțele la care a ieșit testul pozitiv.

Ulterior, polițistul a fost condus la Serviciul Județean de Medicină Legală, în vederea recoltării de probe biologice, relatează .

Autoritățile au deschis pe numele polițistului un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe urmând a fi efectuate cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui.

În plus, la nivelul IPJ Vaslui a fost declanșată procedura prealabilă de cercetare disciplinară.