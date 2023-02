Un primar din Vrancea este acuzat că a bătut un preot de față cu enoriașii săi: „M-a lovit și a vrut să stingă țigara pe mine”

Un preot acuză că a fost bătut de primarul unei comune din județul Vrancea de față cu enoriașii săi.

Se pare că altercația a aut loc în comuna Corbița, iar conflictul dintre cei doi este unul mai vechi.

Primarul unei comune din Vrancea, acuzat că a bătut un preot

Preotul din comuna Corbița, îl acuză pe edilul aceleiași comune că l-a agresat de față cu enoriașii din cauza unei troițe pe care primarul vrea să o demoleze.

„A venit la mine, m-a lovit, m-a scuipat, m-a înjurat și a vrut să stingă țigara pe mine. Am fost la Poliție și am depus plângere, am și martori”, a declarat preotul, potrivit .

Cu toate acestea, primarul spune însă că este vorba despre un conflict mai vechi cu preotul, troița fiind ridicată ilegal.

„E un conflict de doi ani și jumătate, unde dânsul a făcut o construcție ilegală. L-am tot lăsat să-și strângă calabalâcul, m-am deplasat cu viceprimarul, să văd dacă a făcut ceva, am făcut poze, dansul e cercetat și de protoierie, când să plecăm, a venit el, i-am răspuns la „Bună ziua” și a început: „Băi … ai venit să demolezi?”.

Eu i-am spus că nu stric eu, va strica altcineva pe banii tăi, m-a înjurat de mamă, mi-am văzut de treaba mea, l-am sunat pe protopopul de la Panciu, domnul Haliciu minte ca un ordinar, a venit să-i dau adeverință, să-i subvenționez sumele cu o adeverință că nu realizează venituri, e un escroc. A fost la Poliție, a mințit și acolo ca un ordinar, de ce nu vă spune că l-am scăpat de pușcărie de trei ori când și-a făcut acte pe numele bisericii, am pus batista pe țambal și l-am ajutat ca să nu se ducă la pușcărie”, a transmis edilul pentru sursa citată.