(VIDEO) Scene șocante în Pașcani! Un bărbat de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze! Omul avea probleme medicale

Scene șocante, petrecute pe o stradă din Pașcani! Un bărbat, în vârstă de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze.
Culmea este că bărbatul suferea de mai multe afecțiuni medicale, iar motivul invocat de oamenii legii, pentru care au acționat în maniera în care au făcut-o, a fost că vârstnicul ar fi fost violent. Lucru total neadevărat, deoarece camerele de supraveghere ale poliției locale au surprins întregul moment.
Autoritățile au dorit să îl legitimeze pe bărbat, deoarece au crezut că a consumat alcool. Bărbatul a refuzat, dar a avut un comportament liniștit. Potrivit informațiilor furnizate de bit24.ro, victima fusese la pescuit și consumase o bere.
Poliția are dreptul să legitimeze cetățenii, însă încătușarea trebuie să se întâmple numai dacă cel în cauză este violent. Aflat la pământ, bărbatului i s-a făcut rău. Astfel, a fost apelat numărul de urgență 112, pentru ca victima să primească îngrijiri medicale.
Tot aceeași sursă scrie că bărbatul a primit ajutor de la martori.
Sursă video: Youtube/Bit TV
Primarul din localitate a venit cu o reacție pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că victima nu a fost abuzată și că a greșit, deoarece nu s-a legitimat atunci când i s-a cerut.
„Nu a fost abuzat nimeni. Acel bătrân dacă are 70 ani și nu a învățat pana acum ca dacă Politia vine și îți cere să te legitimezi, tu trebuie să arăți buletinul, înseamnă că acel bătrân nu prea a înțeles multe de la viață”, a transmis primarul din Pașcani, Marius Pintilie.
Sursă video: Facebook/Marius Pintilie