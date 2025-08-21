B1 Inregistrari!
(VIDEO) Scene șocante în Pașcani! Un bărbat de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze! Omul avea probleme medicale

Elena Boruz
21 aug. 2025, 10:06
(VIDEO) Scene șocante în Pașcani! Un bărbat de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze! Omul avea probleme medicale
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Scene șocante, petrecute pe o stradă din Pașcani! Un bărbat, în vârstă de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze.

Culmea este că bărbatul suferea de mai multe afecțiuni medicale, iar motivul invocat de oamenii legii, pentru care au acționat în maniera în care au făcut-o, a fost că vârstnicul ar fi fost violent. Lucru total neadevărat, deoarece camerele de supraveghere ale poliției locale au surprins întregul moment.

Cuprins:

  • Bărbatul a ajuns la spital
  • „Nu a fost abuzat nimeni”. Declarația primarului

Bărbatul a ajuns la spital

Autoritățile au dorit să îl legitimeze pe bărbat, deoarece au crezut că a consumat alcool. Bărbatul a refuzat, dar a avut un comportament liniștit. Potrivit informațiilor furnizate de bit24.ro, victima fusese la pescuit și consumase o bere.

Poliția are dreptul să legitimeze cetățenii, însă încătușarea trebuie să se întâmple numai dacă cel în cauză este violent. Aflat la pământ, bărbatului i s-a făcut rău. Astfel, a fost apelat numărul de urgență 112, pentru ca victima să primească îngrijiri medicale.

Tot aceeași sursă scrie că bărbatul a primit ajutor de la martori.

Sursă video: Youtube/Bit TV

„Nu a fost abuzat nimeni”. Declarația primarului

Primarul din localitate a venit cu o reacție pe rețelele de socializare. Acesta  a precizat că victima nu a fost abuzată și că a greșit, deoarece nu s-a legitimat atunci când i s-a cerut.

„Nu a fost abuzat nimeni. Acel bătrân dacă are 70 ani și nu a învățat pana acum ca dacă Politia vine și îți cere să te legitimezi, tu trebuie să arăți buletinul, înseamnă că acel bătrân nu prea a înțeles multe de la viață”, a transmis primarul din Pașcani, Marius Pintilie.

Sursă video: Facebook/Marius Pintilie

