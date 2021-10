Vrăjitori din Ploiești, luați cu asalt de către polițiști. Ce au descoperit în urma perchezițiilor

17 persoane au depus plângere împotriva a 4 vrăjitori din Ploiești ce pretindeau că au har divin și pot rezolva orice problemă, un prejudiciu estimat de 200,000 de lei.

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Prahova au efectuat percheziții la domiciliul a două persoane bănuite de înșelăciune.

“Din cercetări a rezultat că cele 4 persoane ar fi indus în eroare 17 persoane, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării nereale că au har divin şi pot rezolva orice fel de problemă socială. În urma percheziţiilor, au fost ridicate telefoane mobile, bani şi obiecte folosite la activitatea infracţională. Valoarea prejudiciului cauzat este de aproximativ 200.000 de lei”, menţionează sursa citată.

Alte 25 de persoane păgubite urmează să fie audiate

Sursele judiciare au adaugăt că este vorba despre două persoane de sex feminin, dar și două persoane de sex masculin ce pretindeau că au har divin, iar toate probleme păgubiților ar putea fi rezolvate mulțumită lor.

Cercetările sunt continuate de către membrii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, fiind dispuse comisii ce vor audia alte 25 de persoane păgubite de pe tot teritoriul țării.

Farmece recunoscute la nivel internațional

În trecut, vrăjitoarele române erau recunoscute la nivel internațional pentru „combaterea” farmecelor rele folosind magia albă și neagră. Vrăjitoarele române asigurându-se că, datorită vrăjilor lor, va ajunge cine trebuie în parlament.

„Ritualul nostru a fost făcut la miezul nopţii, la răsăritul Soarelui şi la apus. Eu, împreună cu fiicele mele, am folosit animale, am folosit lumânări, am folosit flori şi alte descântece care sunt secrete, ştiute doarde noi, ca să putem avea rezultate în munca noastră care a începutla data de 9 martie”, a afirmat Mihaela Mânca, o vrăjitoare, potrivit Euronews.

„Am făcut douăritualuri speciale. Am făcut un ritual de magie albă, pentru a le lumina mintea, pentru a le lumina puterea de a lupta în România, pentru popor, să facă lucruribune. Şi am făcut un ritual de magie neagră pentru politicienii care nu se ţin de cuvântsă ofere poporului român un trai mai bun, să aibă probleme.

Cei care au de gând să facă rău românilor, să fure, să ducă ţară la sărăcie, să se ducă la puşcărie sau să aibă probleme de sănătate. Dar noi vom lucra pentru bine. Magia neagră îi va afecta pe cei care nu vor să facă bine pentru poprul român”, a completat vrăjitoarea.