B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren

Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren

Adrian Teampău
08 mart. 2026, 16:53
Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cutremur în Grecia
  2. Au urmat mai multe replici

Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 s-a produs, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 spre 8 martie într-o regiune din nord-vestul Greciei. Autoritățile nu au raportat victime omenești sau pagube materiale importante.

Cutremur în Grecia

Autoritățile locale au transmis că seismul de 5,3 grade pe Richter nu a provocat victime și nici nu a produs pagube materiale semnificative. Conform informațiilor oficiale, acest cutremur s-a resimțit foarte puternic în regiunea Ioannina, capitala Epirului, la 420 km nord-vest de capitala Atena.

Până în prezent, se știe că mișcarea telurică a provocat alunecări de teren care au pus în dificultate circulația pe mai multe drumuri din zonă. De asemenea, mai multe locuințe au fost avariate, unele fiind declarate de nelocuit.

Potrivit datelor furnizate de Institutul geologic american USGS, referinţa mondială în materie de seismologie, magnitudinea cutremurului a fost de 5,5. Ora la care s-a produs a fost 3:32 GMT.

Epicentul  a fost localizat în apropierea localităţii Leptokarya, la o adâncime de 14 km, potrivit Observatorului naţional din Atena.

Au urmat mai multe replici

Acest cutremur care s-a produs în regiunea Ioannina, în noaptea de sâmbătă spre duminică, nu a fost singular. Potrivit datelor înregistrate de seismologi, după mișcarea principală au urmat mai multe replici, câteva zeci, în următoarele ore. Acestea au fost de intensitate mai mică, având magnitudini cuprinse între 1,6 şi 4,6. Chiar și așa replicile, în număr mare, au fost de natură să provoace îngrijorare în rândul locuitorilor.

În municipalitatea Souli, situată în apropierea epicentrului, circa zece case au fost avariate. Dintre acestea, un număr de trei imobile au fost declarate nelocuibile, de serviciile tehnice. Primarul din Souli a anunțat că cei ale căror case au fost avariate vor fi cazați în hoteluri, potrivit ANA.

Grecia este afectată în mod regulat de mișcări seismice, dat fiind că este situată pe mai multe falii tectonice din estul Mării Mediterane.

Tags:
Citește și...
Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei
Eveniment
Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei
„Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
Eveniment
„Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
Parcări subterane și metroul, posibile adăposturi în caz de urgență. Cum încearcă România să crească capacitatea de protecție. Arafat: „Se identifică spații suplimentare”
Eveniment
Parcări subterane și metroul, posibile adăposturi în caz de urgență. Cum încearcă România să crească capacitatea de protecție. Arafat: „Se identifică spații suplimentare”
8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii
Eveniment
8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Eveniment
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
Eveniment
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
Eveniment
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
Eveniment
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
Eveniment
Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
Eveniment
Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
Ultima oră
16:30 - Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
15:57 - Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
15:18 - Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”
14:43 - Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei
14:05 - Emiratele Arabe Unite au atacat pentru prima dată Iranul. Ce mesaj a transmis liderul Mohammed bin Zayed Al Nahyan
13:31 - Iranul are un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Pe cine au ales membrii Adunării Experților
12:49 - Produsele de origine animală din România ajung pe tot mai multe piețe externe. Ce strategie a permis creșterea exporturilor
12:10 - Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
11:09 - „Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
10:36 - Regele Charles ar lua în calcul abdicarea pe fondul scandalurilor regale. Ce rol ar putea avea Prințul William în viitorul coroanei