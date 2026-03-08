Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 s-a produs, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 spre 8 martie într-o regiune din nord-vestul Greciei. Autoritățile nu au raportat victime omenești sau pagube materiale importante.

Cutremur în Grecia

Autoritățile locale au transmis că seismul de 5,3 grade pe Richter nu a provocat victime și nici nu a produs semnificative. Conform informațiilor oficiale, acest cutremur s-a resimțit foarte puternic în regiunea Ioannina, capitala Epirului, la 420 km nord-vest de capitala Atena.

Până în prezent, se știe că a provocat alunecări de teren care au pus în dificultate circulația pe mai multe drumuri din zonă. De asemenea, mai multe locuințe au fost avariate, unele fiind declarate de nelocuit.

Potrivit datelor furnizate de Institutul geologic american , referinţa mondială în materie de seismologie, magnitudinea cutremurului a fost de 5,5. Ora la care s-a produs a fost 3:32 GMT.

Epicentul a fost localizat în apropierea localităţii Leptokarya, la o adâncime de 14 km, potrivit Observatorului naţional din Atena.

Au urmat mai multe replici

Acest cutremur care s-a produs în regiunea Ioannina, în noaptea de sâmbătă spre duminică, nu a fost singular. Potrivit datelor înregistrate de seismologi, după mișcarea principală au urmat mai multe replici, câteva zeci, în următoarele ore. Acestea au fost de intensitate mai mică, având magnitudini cuprinse între 1,6 şi 4,6. Chiar și așa replicile, în număr mare, au fost de natură să provoace îngrijorare în rândul locuitorilor.

În municipalitatea Souli, situată în apropierea epicentrului, circa zece case au fost avariate. Dintre acestea, un număr de trei imobile au fost declarate nelocuibile, de serviciile tehnice. Primarul din Souli a anunțat că cei ale căror case au fost avariate vor fi cazați în hoteluri, potrivit ANA.

este afectată în mod regulat de mișcări seismice, dat fiind că este situată pe mai multe falii tectonice din estul Mării Mediterane.