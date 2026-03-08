B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei

Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei

Iulia Petcu
08 mart. 2026, 14:43
Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum funcționează semafoarele care sancționează viteza excesivă
  2. În ce zone vor fi instalate noile sisteme de control al vitezei
  3. Ce alte schimbări pregătește Primăria pentru trafic

Autoritățile locale din Brașov pregătesc o serie de schimbări menite să îmbunătățească siguranța rutieră și să facă traficul mai ușor de gestionat. Comisia de Circulație a aprobat mai multe proiecte ale Primăriei, inclusiv instalarea unor semafoare inteligente capabile să reacționeze automat la depășirea vitezei legale.

Cum funcționează semafoarele care sancționează viteza excesivă

Noile instalații vor utiliza tehnologie radar pentru a măsura viteza autovehiculelor care circulă prin zonele monitorizate. Atunci când un conducător auto depășește limita legală, semaforul își schimbă automat culoarea pentru a-l obliga să încetinească și să oprească, relatează Brașov.net

Sistemul funcționează după același model aplicat deja pe strada Lungă din Brașov, unde astfel de semafoare inteligente sunt folosite pentru a descuraja viteza excesivă.

Primarul municipiului, George Scripcaru, a explicat clar modul de reacție al instalațiilor inteligente: „Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie”, obligând conducătorii auto să reducă viteza și să respecte regulile de circulație.

Autoritățile locale consideră că această soluție poate reduce semnificativ riscul accidentelor în zonele unde șoferii obișnuiesc să circule prea rapid.

În ce zone vor fi instalate noile sisteme de control al vitezei

Potrivit deciziei adoptate de Comisia de Circulație, semafoarele inteligente vor fi amplasate în două puncte considerate sensibile din punct de vedere al siguranței rutiere. Acestea sunt zone unde se înregistrează frecvent depășiri ale vitezei legale și situații periculoase pentru trafic.

Unul dintre locurile vizate este Bulevardul Griviței, în apropierea intersecției cu strada Codrii Cosminului și în zona cunoscută sub numele Moto 24.

Al doilea punct ales pentru instalarea sistemelor este intersecția dintre Calea Făgărașului și Șoseaua Cristianului, unde traficul intens creează deseori probleme de siguranță.

Ce alte schimbări pregătește Primăria pentru trafic

Pe lângă semafoarele inteligente, municipalitatea a aprobat și o serie de modificări privind organizarea circulației în mai multe zone din oraș.

Printre acestea se numără reorganizarea traficului pe Bulevardul Griviței, în apropierea sensului giratoriu Onix, unde va fi amenajată o alveolă care va facilita alegerea direcției către centrul civic sau cartierul Tractorul.

Autoritățile vor modifica și sensul unic în zona străzilor Pârâului și Alexandru cel Bun, iar în intersecția Traian–Uranus va fi montat un semafor cu verde intermitent.

De asemenea, o barieră auto va fi instalată pe Bulevardul Eroilor, în apropierea Rectoratului, iar pe strada Stejerișului vor fi amenajate două noi stații pentru transportul public.

Tags:
Citește și...
Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren
Eveniment
Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren
„Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
Eveniment
„Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
Parcări subterane și metroul, posibile adăposturi în caz de urgență. Cum încearcă România să crească capacitatea de protecție. Arafat: „Se identifică spații suplimentare”
Eveniment
Parcări subterane și metroul, posibile adăposturi în caz de urgență. Cum încearcă România să crească capacitatea de protecție. Arafat: „Se identifică spații suplimentare”
8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii
Eveniment
8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Eveniment
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
Eveniment
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
Eveniment
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
Eveniment
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
Eveniment
Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
Eveniment
Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
Ultima oră
16:53 - Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren
16:30 - Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
15:57 - Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
15:18 - Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”
14:05 - Emiratele Arabe Unite au atacat pentru prima dată Iranul. Ce mesaj a transmis liderul Mohammed bin Zayed Al Nahyan
13:31 - Iranul are un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Pe cine au ales membrii Adunării Experților
12:49 - Produsele de origine animală din România ajung pe tot mai multe piețe externe. Ce strategie a permis creșterea exporturilor
12:10 - Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
11:09 - „Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
10:36 - Regele Charles ar lua în calcul abdicarea pe fondul scandalurilor regale. Ce rol ar putea avea Prințul William în viitorul coroanei