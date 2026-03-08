B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Parcări subterane și metroul, posibile adăposturi în caz de urgență. Cum încearcă România să crească capacitatea de protecție. Arafat: „Se identifică spații suplimentare”

Parcări subterane și metroul, posibile adăposturi în caz de urgență. Cum încearcă România să crească capacitatea de protecție. Arafat: „Se identifică spații suplimentare”

Iulia Petcu
08 mart. 2026, 09:59
Parcări subterane și metroul, posibile adăposturi în caz de urgență. Cum încearcă România să crească capacitatea de protecție. Arafat: „Se identifică spații suplimentare”
Raed Arafat a prezentat un bilanț actualizat al ploilor. Acesta a dat și o replică celor ce acuză autoritățile că au exagerat. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce încearcă România să extindă rețeaua de adăposturi civile
  2. Ce spații noi ar putea deveni adăposturi pentru populație
  3. Ce rol ar putea avea stațiile de metrou în București
  4. Cum pot afla oamenii unde se află cel mai apropiat adăpost

Autoritățile române analizează extinderea rețelei de adăposturi civile, după ce un raport oficial a arătat că doar o mică parte a populației ar putea fi protejată. Demersul are ca scop identificarea unor spații suplimentare care ar putea fi folosite în situații de criză.

De ce încearcă România să extindă rețeaua de adăposturi civile

Discuțiile despre adăposturile civile au revenit în atenția autorităților după un raport publicat în 2022 de Curtea de Conturi. Documentul a evidențiat o capacitate extrem de limitată de protecție pentru populație.

Potrivit datelor analizate atunci, doar aproximativ cinci procente dintre cetățenii României ar putea fi adăpostiți în eventualitatea unei situații de urgență. Comparativ, unele state europene au dezvoltat sisteme mult mai extinse de protecție civilă.

„De regulă este dat exemplul Finlandei, care atinge aproape 88% din populație, sau Elveția, care ajunge cam la 100% din populație. Chiar unii spun că au capacitate care depășește numărul total al populației”, a declarat Raed Arafat, potrivit Libertatea.

Ce spații noi ar putea deveni adăposturi pentru populație

Pentru a crește capacitatea de protecție, autoritățile au început să identifice noi locuri care ar putea fi folosite drept adăposturi civile. Analiza vizează în special spațiile subterane existente în marile orașe.

„Se identifică spații suplimentare. Și deja suntem în această etapă. De exemplu, acum suntem în curs de identificare de parcări subterane, în curs de identificare de spații subterane. Sunt spații care nu au fost identificate până acum”, a explicat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

El a subliniat că această evaluare este una normală și face parte dintr-un proces de pregătire preventivă, nu din reacția la o amenințare imediată.

„Identifică spații suplimentare care pot fi folosite ca adăposturi. Asta nu înseamnă că facem acest lucru pentru că mâine va fi ceva. Este un lucru în plus pe care îl facem la acest moment și este normal. La final, vom avea din fiecare județ ce spații suplimentare au fost identificate. Aceste spații vor trece pe listă și populația va fi instruită în acest sens”, a mai precizat Raed Arafat.

Ce rol ar putea avea stațiile de metrou în București

În Capitală, rețeaua de metrou este deja considerată una dintre opțiunile pentru adăpostirea populației în situații extreme. Totuși, unele spații ar avea nevoie de modernizări pentru a putea găzdui un număr mai mare de persoane.

Metroul – toate stațiile de metrou – pot fi spații de adăpost, dar sunt și spații suplimentare la metrou, care pot fi adaptate ca adăposturi pentru un număr mai mare de persoane. Ele erau prevăzute în plan. Eu știu că încă nu sunt complet puse la punct, dar sunt prevăzute”, a mai precizat Arafat.

Cum pot afla oamenii unde se află cel mai apropiat adăpost

Autoritățile încearcă să faciliteze accesul publicului la informații despre aceste spații prin intermediul tehnologiei. Aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență include deja o hartă interactivă dedicată adăposturilor civile.

„Dacă intrați pe aplicația DSU, o să vedeți că în București, cel puțin – și nu numai în București – spațiile de adăpostire sunt semnalate pe harta interactivă.

Dacă sunteți într-o zonă și porniți aplicația, vă arată care este spațiul cel mai apropiat. Dacă apăsați pe el, vă arată adresa lui”, a explicat șeful DSU.

Tags:
Citește și...
„Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
Eveniment
„Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii
Eveniment
8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Eveniment
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
Eveniment
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
Eveniment
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
Eveniment
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
Eveniment
Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
Eveniment
Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
Alertă alimentară în magazinele din România după retragerea unor loturi de pâine. Ce produse trebuie verificate de consumatori
Eveniment
Alertă alimentară în magazinele din România după retragerea unor loturi de pâine. Ce produse trebuie verificate de consumatori
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
Eveniment
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
Ultima oră
12:49 - Produsele de origine animală din România ajung pe tot mai multe piețe externe. Ce strategie a permis creșterea exporturilor
12:10 - Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
11:09 - „Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
10:36 - Regele Charles ar lua în calcul abdicarea pe fondul scandalurilor regale. Ce rol ar putea avea Prințul William în viitorul coroanei
09:16 - 8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii
08:43 - Atacuri cu drone în Dubai: incendii în zgârie-nori și haos pe aeroport. Un bărbat a fost ucis de fragmente de dronă. Cum sunt afectate zborurile (FOTO, VIDEO)
23:56 - Succesorul ayatollahului Khamenei va fi ales în următoarele ore. Presa anunță când se reunește Adunarea Experţilor
23:38 - Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
23:14 - Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
22:49 - Bolojan încearcă să limiteze consecințele criza repatrierilor. Mesaj pentru românii prinși în Orientul Mijlociu