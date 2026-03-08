Autoritățile române analizează extinderea rețelei de adăposturi civile, după ce un raport oficial a arătat că doar o mică parte a populației ar putea fi protejată. Demersul are ca scop identificarea unor spații suplimentare care ar putea fi folosite în situații de criză.

De ce încearcă România să extindă rețeaua de adăposturi civile

Discuțiile despre au revenit în atenția autorităților după un raport publicat în 2022 de Curtea de Conturi. Documentul a evidențiat o capacitate extrem de limitată de protecție pentru populație.

Potrivit datelor analizate atunci, doar aproximativ cinci procente dintre cetățenii României ar putea fi adăpostiți în eventualitatea unei situații de urgență. Comparativ, unele state europene au dezvoltat sisteme mult mai extinse de protecție civilă.

„De regulă este dat exemplul Finlandei, care atinge aproape 88% din populație, sau Elveția, care ajunge cam la 100% din populație. Chiar unii spun că au capacitate care depășește numărul total al populației”, a declarat , potrivit Libertatea.

Ce spații noi ar putea deveni adăposturi pentru populație

Pentru a crește capacitatea de protecție, autoritățile au început să identifice noi locuri care ar putea fi folosite drept adăposturi civile. Analiza vizează în special spațiile subterane existente în marile orașe.

„Se identifică spații suplimentare. Și deja suntem în această etapă. De exemplu, acum suntem în curs de identificare de parcări subterane, în curs de identificare de spații subterane. Sunt spații care nu au fost identificate până acum”, a explicat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

El a subliniat că această evaluare este una normală și face parte dintr-un proces de pregătire preventivă, nu din reacția la o amenințare imediată.

„Identifică spații suplimentare care pot fi folosite ca adăposturi. Asta nu înseamnă că facem acest lucru pentru că mâine va fi ceva. Este un lucru în plus pe care îl facem la acest moment și este normal. La final, vom avea din fiecare județ ce spații suplimentare au fost identificate. Aceste spații vor trece pe listă și populația va fi instruită în acest sens”, a mai precizat Raed Arafat.

Ce rol ar putea avea stațiile de metrou în București

În Capitală, rețeaua de metrou este deja considerată una dintre opțiunile pentru adăpostirea populației în situații extreme. Totuși, unele spații ar avea nevoie de modernizări pentru a putea găzdui un număr mai mare de persoane.

„Metroul – toate stațiile de metrou – pot fi spații de adăpost, dar sunt și spații suplimentare la metrou, care pot fi adaptate ca adăposturi pentru un număr mai mare de persoane. Ele erau prevăzute în plan. Eu știu că încă nu sunt complet puse la punct, dar sunt prevăzute”, a mai precizat Arafat.

Cum pot afla oamenii unde se află cel mai apropiat adăpost

Autoritățile încearcă să faciliteze accesul publicului la informații despre aceste spații prin intermediul tehnologiei. Aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență include deja o hartă interactivă dedicată adăposturilor civile.

„Dacă intrați pe aplicația , o să vedeți că în București, cel puțin – și nu numai în București – spațiile de adăpostire sunt semnalate pe harta interactivă.

Dacă sunteți într-o zonă și porniți aplicația, vă arată care este spațiul cel mai apropiat. Dacă apăsați pe el, vă arată adresa lui”, a explicat șeful DSU.